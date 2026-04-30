Parfemi za kojima muškarci samo uzdišu: Pljušte komplimenti, a mirisi ovih žena se nikad ne zaboravljaju

Neka vaš parfem bude vaš lični potpis, a izaberite neki od mirisa koji privlače pažnju i najviše komplimente ove sezone.

Najviše komplimenata donose mirisi koji spajaju poznate note (vanila, citrusi, cvetovi) sa neočekivanim akcentima.

Ove sezone dominiraju raznovrsni parfemi – od sofisticiranih cvetnih kompozicija do gurmanskih i voćnih eksplozija.

Dobro odabran parfem nije samo ukras, već diskretna poruka o stilu i karakteru, koja ostaje u sjećanju.

Ljudi se instinktivno okreću mirisima koji djeluju prijatno i blisko – vanila, cvjetni tonovi, citrusna svežina – ali ono što ih čini nezaboravnim jeste mali zaokret: neočekivani akord, moderna interpretacija klasike ili hrabro preuzeta muška nota na ženskoj koži. Upravo takvi parfemi nisu samo mirisi, već i lični potpis, diskretna poruka o stilu i karakteru.

To može biti vanila obogaćena voćnim akordima, nežan cvetni miris sa modernim mošusnim tonovima ili čak tradicionalni muški parfem koji na ženi djeluje iznenađujuće zavodljivo. Upravo takvi mirisi osvajaju komplimente i ostavljaju trag, a ove sezone izdvajaju se oni koji kombinuju klasiku sa savremenim notama.

Na listi parfema koji su najčešće predmet komentara i komplimenata našli su se i stari favoriti i nova izdanja.

Le Labo Violette 30 Eau de Parfum

Ovaj miris donosi svježinu zelenih cvjetnih nota i belog čaja na drvenoj osnovi sandalovine. Diskretniji je od čuvenog Santal 33, ali jednako privlačan jer odiše prozračnošću i elegancijom.

Chanel Coco Mademoiselle Eau de Parfum

Bezvremenski klasik koji kombinuje citrusne i cvjetne note. Elegantna kompozicija koja se nosi tokom cijele godine, a leti posebno blista i donosi komplimente.

Glossier You Soie Eau de Parfum

Balans između kremastog, mošusnog i aromatičnog, sa blagom slanoćom koja daje posebnu notu. To je miris koji je teško definisati, ali uvijek izaziva reakciju „Kako lijepo mirišeš!“.

Memo Paris Cap Camarat Eau de Parfum

Miris koji evocira sunčane dane i osjećaj elegancije bez napora. Vanila i svežina stvaraju parfem koji se pamti u bliskim susretima.

Tom Ford Lost Cherry Eau de Parfum

Sofisticiran voćni miris sa notama višnje, badema i tonke. Zavodljiv i jedinstven, idealan za večernje izlaske i posebne prilike.

Dior Dioriviera Eau de Parfum

Francis Kurkdjian je kreirao miris koji spaja jug Francuske i Pariz. Sunčan, kremast i ružičast, Dioriviera je parfem koji osvaja svojom toplinom i elegancijom.

Phlur Rose Whip Eau de Parfum

Ruža sa diskretnim mošusnim prizvukom. Svjež i cvjetni, ali dovoljno intenzivan da ostavi trag i privuče pažnju.

Issey Miyake L’Eau d’Issey Eau de Parfum

Lagani cvetni miris sa delikatnom ženstvenošću. Graciozan i profinjen, savršen za večernje trenutke kada želite da zablistate.

Queen Rosa, Rosa Is Queen Eau de Parfum

Parfem u kojem ruža dominira, uz bergamot i roze biber. Privlači pažnju ne samo mirisom, već i upečatljivim dizajnom bočice.

Valentino Born in Roma Donna Purple Eau de Parfum

Topla vanila u kombinaciji sa tamnim voćnim notama šljive i osmantusa. Gurmanski miris koji je istovremeno nežan i zavodljiv, idealan za ljeto.