Stvari koje nikako ne smijete držati ispod kreveta: Stručnjaci upozoravaju na opasnost od grinja i štetočina

Šta ne bi trebalo da držite ispod kreveta? Stručnjaci upozoravaju da pojedini predmeti privlače insekte, skupljaju prašinu i mogu da naruše higijenu doma.

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Neke stvari nikako ne bi trebalo držati ispod kreveta.

Papir, tekstil i hrana privlače prašinu i štetočine.

Stručnjaci savjetuju zatvorene plastične kutije za odlaganje.

Prostor ispod kreveta mnogi koriste kao dodatno mjesto za odlaganje stvari, ali stručnjaci upozoravaju da pojedini predmeti tu nikako ne bi trebalo da stoje. Osim što mogu da privuku insekte i štetočine, određene stvari skupljaju prašinu, propadaju i mogu negativno da utiču na higijenu doma.

Papir i karton privlače insekte

Papir i karton, poput kutija za cipele, starih časopisa, dokumenata ili fotografija, na prvi pogled djeluju kao bezbjedan izbor za odlaganje. Međutim, upravo ovakvi materijali mogu da privuku insekte, naročito moljce i druge štetočine.

Pored toga, vlaga i prašina dodatno oštećuju papir i karton, zbog čega se vremenom raspadaju i gube kvalitet.

Posteljina i tekstil skupljaju prašinu i grinje

Ni posteljinu, ćebad, jorgane i jastuke nije preporučljivo držati ispod kreveta ukoliko nisu hermetički zatvoreni. Tekstil lako upija prašinu, što može predstavljati problem osobama koje pate od alergija ili astme.

Takva mjesta posebno pogoduju razvoju grinja, koje se hrane česticama kože i najčešće se zadržavaju upravo u tkaninama.

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Kožne torbe i obuća mogu da propadnu

Kožni predmeti, poput torbi, cipela i čizama, takođe nisu idealni za odlaganje ispod kreveta. Nedostatak ventilacije i prisustvo prašine mogu dovesti do pucanja materijala, isušivanja kože i gubitka boje.

Ako ipak morate da ih čuvate na tom mjestu, najbolje je da ih odložite u zatvorene plastične kutije.

Teške kutije i dušeci povećavaju rizik od povreda

Velike kutije, rezervni dušeci i drugi teški predmeti često završavaju ispod kreveta kako bi se uštedio prostor. Ipak, njihovo često pomijeranje može povećati rizik od povreda, ali i oštećenja samih stvari.

Odlaganje stvari ispod kreveta

Izvor: Fotomoment001/Shutterstock

Hranu nikada ne ostavljajte ispod kreveta

Stručnjaci posebno upozoravaju da hranu ne treba držati ispod kreveta. Čak i dobro upakovane grickalice mogu privući miševe, insekte i druge štetočine, piše Klix.

Osim toga, hrana koja dugo stoji u prostoru gdje se skuplja prašina nije ni higijenski ni praktičan izbor.

Kako pravilno koristiti prostor ispod kreveta?

Ako želite da iskoristite prostor ispod kreveta za odlaganje stvari, birajte providne i hermetički zatvorene kutije. Na taj način sadržaj ostaje zaštićen od prašine, vlage i insekata, a vi ćete lako pronaći ono što vam je potrebno.

Uredan i čist prostor ispod kreveta ne doprinosi samo boljoj organizaciji doma, već može da utiče i na kvalitet sna, osećaj mira i urednosti u prostoru.

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