Kako da se riješite mrava u dvorištu: Kad mravinjak treba da uklonite, a kad je bolje da ga ostavite na miru

Budite pažljivi kad uklanjate mravinjak!

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Mravi donose više koristi nego štete: Većina mravljih vrsta su veoma korisni – oni aerišu (provjetravaju) zemljište, uništavaju baštenske štetočine i pomažu u oprašivanju, pa mravinjake na zabačenim mjestima ne treba dirati.

donose više koristi nego štete: Većina mravljih vrsta su veoma korisni – oni aerišu (provjetravaju) zemljište, uništavaju baštenske štetočine i pomažu u oprašivanju, pa mravinjake na zabačenim mjestima ne treba dirati. Preventiva je najbolji lijek: Redovno košenje trave , uklanjanje organskog otpada, umjereno zalivanje i sadnja aromatičnog bilja poput nane i bosiljka čine dvorište neprivlačnim za formiranje novih kolonija.

, uklanjanje organskog otpada, umjereno zalivanje i sadnja aromatičnog bilja poput nane i bosiljka čine dvorište neprivlačnim za formiranje novih kolonija. Prirodne metode efikasno uklanjaju problem: Ako mravinjak postane smetnja, možete ga bezbedno eliminisati potapanjem vodom.

Veliki mravinjaci usred travnjaka narušavaju izgled dvorišta, a ujedno otežavaju košenje trave i uređivanje cvijeća.

Prije nego što posegnete za teškom hemijom koja truje zemljište i ugrožava kućne ljubimce, vrijeme je da povratite kontrolu nad svojim prostorom. Uz primjenu jednostavnih, organskih metoda, uspešno ćete zaštititi baštu i spriječiti mrave da se uopšte usele na vaš plac.

Da li su svi mravi u bašti štetni?

Kratak odgovor je: ne. Iako postoje problematične vrste, većina mrava ima neutralan ili čak izuzetno koristan uticaj na vašu baštu.

Mravi su, zapravo, neumorna ekološka patrola koja vašoj bašti donosi sljedeće benefite:

Uništavaju štetočine: Mravi obožavaju da se hrane larvama buba, grinjama, gusenicama, krpeljima i tripsima. Ako ih ostavite na miru, obaviće dobar dio posla oko zaštite vaših biljaka.

Mravi obožavaju da se hrane larvama buba, grinjama, gusenicama, krpeljima i tripsima. Ako ih ostavite na miru, obaviće dobar dio posla oko zaštite vaših biljaka. Prirodni su higijeničari: Poput neke komunalne službe, oni čiste dvorište hraneći se trulim biljnim materijalom i uginulim insektima.

Poput neke komunalne službe, oni čiste dvorište hraneći se trulim biljnim materijalom i uginulim insektima. Poboljšavaju kvalitet zemljišta: Dok kopaju svoje složene podzemne lavirinte, oni prirodno aerišu (provjetravaju) zbijeno tlo. Takođe, uvlačenjem organske materije pod zemlju povećavaju plodnost zemljišta.

Dok kopaju svoje složene podzemne lavirinte, oni prirodno aerišu (provjetravaju) zbijeno tlo. Takođe, uvlačenjem organske materije pod zemlju povećavaju plodnost zemljišta. Sade cvijeće i oprašuju: Mravi su zaslužni za rasejavanje sjemena mnogih divljih cvjetova (proces poznat kao mirmekohorija). Takođe, dok tragaju za hranom, prenose polen sa cvijeta na cvijet.

Mravi su zaslužni za rasejavanje sjemena mnogih divljih cvjetova (proces poznat kao mirmekohorija). Takođe, dok tragaju za hranom, prenose polen sa cvijeta na cvijet. Zlatno pravilo glasi: Ako se mravinjak nalazi u nekom zabačenom uglu dvorišta i nikome ne smeta, najbolje je da ga ostavite na miru. Ali, ako se nalazi na sred staze ili pored omiljenih biljaka, evo kako da reagujete.

Preventiva: Kako učiniti baštu neprivlačnom za mrave?

Najbolji način da riješite problem sa mravinjacima jeste da sprečite da nastanu. Mravi vole mirna, zapuštena i suva mjesta. Promjenom baštovanskih navika možete ih odvratiti od namjere da se usele kod vas:

1. Redovno održavanje dvorišta: Ne dozvolite da trava preraste, redovno orezujte grmlje i čistite opalo voće, gomile granja ili starih panjeva. Takođe, redovno zalivajte travnjak, jer mravi obožavaju suvo zemljište za gradnju domova.

2. Redovno prekopavanje (freziranje) tla: Mravi ne vole kada im se remeti mir. Prekopavanjem baštenskih leja bar jednom ili dvaput godišnje poslaćete im jasnu poruku da potraže drugu lokaciju.

mravi na božuru u bašti

Izvor: Shutterstock

3. Ukinite im izvor hrane („uzgajališta“): Mravi obožavaju „mednu rosu“ – slatki sekret koji luče biljne vaši (afide) i štitaste vaši. Mravi često doslovno „gaje“ i štite ove štetočine na vašim biljkama. Rešite se biljnih vaši snažnim mlazom vode iz crijeva ili prskanjem organskim sapunom, i mravi će izgubiti glavni izvor hrane.

4. Posadite aromatično bilje: Intenzivni mirisi dezorijentišu i odbijaju mrave. Posadite nanu (metvicu), bosiljak, lovor ili hrizanteme na strateška mesta u bašti.

5. Prirodne barijere i praškovi: Oko ivica bašte ili direktno na staze možete posuti kurkumu u prahu ili cimet. Takođe, sprejevi na bazi esencijalnih ulja mente, kurkume ili majčine dušice djeluju jednako efikasno kao i hemijski pesticidi.

Napomena: Čak i prirodna ulja mogu smetati pčelama i kućnim ljubimcima, pa ih nanosite pažljivo.

mravinjak

Izvor: Shutterstock

Kako uništiti postojeće mravinjake?

Mravinjak je samo vrh ledenog brijega – njegove podzemne galerije mogu se protezati metrima u dubinu. Ako morate da uklonite mravinjak, isprobajte ove ekološke metode:

1. Poravnavanje i iskopavanje

Manje mravinjake možete jednostavno poravnati grabuljama ili lopatom. Ako su uporni, prekopajte cijeli mravinjak u dubinu, a zatim primjenite metodu potapanja.

2. Potapanje vodom

Postavite baštensko crijevo direktno na vrh mravinjaka i pustite vodu da teče 3 do 5 minuta dok se ne stvori barica. Voda će urušiti njihove podzemne tunele. Kod većih mravinjaka, ovaj postupak ćete morati da ponovite nekoliko puta.

3. Kipuća voda

Ovo je ekstremno efikasna metoda za manje mravinjake. Skuvajte nekoliko velikih šerpi vode i pažljivo je prelijte direktno preko mravinjaka. Ponovite jednom nedjeljno ako bude potrebe. Oprez: Kipuća voda će ubiti i korenje okolnih biljaka, pa ovo radite samo na stazama ili dijelovima gdje nema cvijeća i povrća.