Zašto Grci sade neven među povrćem? Čini čuda za nezrele plodove i tjera štetočine

Neven nije samo ukrasno cvijeće. Evo zašto ga baštovani sade među povrćem i kako prirodno štiti biljke od štetočina.

Neven prirodno tjera štetočine iz bašte.

Privlači korisne insekte i poboljšava zemljište.

Odlično uspijeva uz paradajz, papriku i krastavce.

Želite li prirodno da poboljšate zdravlje, prinos i izgled svog povrtnjaka? Ne morate da tražite dalje od skromnog nevena. Iako se često doživljava samo kao ukrasna biljka za ivice bašte, ovo živopisno cvijeće pravi je tihi saveznik u svijetu sadnje biljaka pratilaca.

Uključivanje nevena u povrtnjak može pomoći u odbijanju štetočina, privlačenju korisnih insekata i poboljšanju zdravlja zemljišta – uz dodatni vizuelni efekat koji vrtu daje toplinu i boju.

Neven: više od boje

Neven, posebno vrste iz roda Tagetes, nudi izuzetan niz prednosti koje direktno utiču na zdravlje i otpornost povrtnjaka. Sadnja nevena među povrćem može prirodno odbijati štetočine, obogatiti zemljište i privući korisne oprašivače.

Evo zašto ovo veselo cvijeće zaslužuje posebno mjesto u vašoj bašti.

1. Prirodno sredstvo protiv štetočina

Neven može odbijati brojne baštenske štetočine:

nematode, odnosno okrugle crve – posebno nematode korenovih čvorova,

lisne vaši,

bijele mušice,

puževe i različite bube,

pa čak i zečeve.

Francuski neven putem korijena oslobađa jedinjenja koja su toksična za nematode. U većim gredicama neven se može saditi po obodu kako bi prirodno odbijao štetočine, a istovremeno štitio obližnje povrće.

2. Privlači korisne insekte

Neven privlači prirodne neprijatelje štetočina:

bubamare,

čipkarice,

leptire,

pčele i druge oprašivače.

Više korisnih insekata znači manje problema sa štetočinama.

3. Poboljšava zdravlje zemljišta

Neven može pomoći i u poboljšanju zemljišta:

dodavanjem organske materije nakon razgradnje,

razbijanjem zbijene zemlje prodorom korena.

Bolje zemljište znači i zdravije i snažnije biljke.

4. Djeluje kao biljka mamac

Određene štetočine radije će se zadržati na nevenu nego na povrću. Zato se neven može koristiti kao biljka mamac, odnosno kao način da se štetočine privuku dalje od osjetljivih kultura.

Tako ih je lakše kontrolisati, izolovati ili ukloniti.

5. Uljepšava izgled bašte

Jarkožuti, narandžasti i crveni cvetovi unose život u povrtnjak i pretvaraju ga u prostor koji je istovremeno funkcionalan i dekorativan.

Neven je vizuelna nadogradnja svake bašte.

Kupus i neven

6. Neven se posebno dobro slaže sa mnogim vrstama povrća

Najbolje kombinacije sa nevenom su:

paradajz,

pasulj,

krastavci,

paprika.

Neven se dobro dopunjuje sa mnogim vrstama povrća i može pomoći u zaštiti biljaka od štetočina.

7. Idealan je za visoke gredice

Neven posebno dobro uspijeva u visokim gredicama. Kompaktan je, brzo raste, otporan je na štetočine i idealan za sadnju između povrća ili uz ivice bašte.

8. Malo održavanja, dugo cvjetanje

Neven cvijeta od ljeta do prvog mraza. Otporan je, voli sunce i veoma je jednostavan za održavanje.

Uz minimalan trud daje maksimalan efekat.

Kako da počnete sa sadnjom nevena u povrtnjaku

Uključivanje nevena u povrtnjak veoma je jednostavno.

Odaberite odgovarajuće sorte. Francuski neven najčešće se preporučuje za suzbijanje nematoda, dok je afrički neven veći i efektan kao dekorativni detalj, piše Jutarnji.hr

Sadite ga među osjetljivije vrste povrća poput paradajza, paprika, krompira, pasulja i lisnatog povrća. Možete ga koristiti i kao prirodnu zaštitu oko gredica.

Za kontinuiranu zaštitu i cvjetanje, neven možete saditi u više navrata tokom sezone.

Prirodna zaštita bez hemikalija

Korišćenje nevena kao prateće biljke jednostavan je, ali veoma efikasan korak ka zdravijem, lepšem i produktivnijem povrtnjaku. Pomaže u prirodnoj zaštiti biljaka, poboljšava zemljište i doprinosi zdravijem baštenskom ekosistemu bez upotrebe hemikalija.