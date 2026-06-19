logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Banjaluka slavi Svjetski dan muzike: Gudački orkestar NPRS-a sviraće na više lokacija

Banjaluka slavi Svjetski dan muzike: Gudački orkestar NPRS-a sviraće na više lokacija

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Povodom Svjetskog dana muzike, Gudački orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske 23. juna prirediće niz mini-koncerata na različitim lokacijama širom Banjaluke.

Gudački orkestar NPRS-a sviraće na više lokacija Izvor: NPRS

Program počinje u 9.30 časova nastupom u prostorijama „Pošta Srpske“, nakon čega će orkestar u 10.15 časova zasvirati u poslovnici NLB banke u Ulici Milana Tepića.

Druženje sa najmlađim sugrađanima nastavlja se koncertom u vrtiću „Neven“ u 11 časova, dok će u podne članovi orkestra nastupiti u kompaniji M:tel.

Večernji dio programa počinje u 19.15 časova koncertom u Parku „Mladen Stojanović“, odakle će muzička šetnja voditi publiku do Narodnog pozorišta Republike Srpske i Gospodske ulice. Završni koncert biće održan u Parku „Petar Kočić“ i trajaće do 21 čas.

Iz Narodnog pozorišta Republike Srpske ističu da je cilj ove manifestacije da se muzika približi građanima i da se Svjetski dan muzike obilježi na otvoren i pristupačan način, kroz susret umjetnika i publike u svakodnevnom okruženju.

Svi koncerti su besplatni, a građani su pozvani da se pridruže proslavi muzike i uživaju u nastupima Gudačkog orkestra NPRS.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka muzika NPRS

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA