Banjaluka slavi Svjetski dan muzike: Gudački orkestar NPRS-a sviraće na više lokacija

Povodom Svjetskog dana muzike, Gudački orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske 23. juna prirediće niz mini-koncerata na različitim lokacijama širom Banjaluke.

Izvor: NPRS

Program počinje u 9.30 časova nastupom u prostorijama „Pošta Srpske“, nakon čega će orkestar u 10.15 časova zasvirati u poslovnici NLB banke u Ulici Milana Tepića.

Druženje sa najmlađim sugrađanima nastavlja se koncertom u vrtiću „Neven“ u 11 časova, dok će u podne članovi orkestra nastupiti u kompaniji M:tel.

Večernji dio programa počinje u 19.15 časova koncertom u Parku „Mladen Stojanović“, odakle će muzička šetnja voditi publiku do Narodnog pozorišta Republike Srpske i Gospodske ulice. Završni koncert biće održan u Parku „Petar Kočić“ i trajaće do 21 čas.

Iz Narodnog pozorišta Republike Srpske ističu da je cilj ove manifestacije da se muzika približi građanima i da se Svjetski dan muzike obilježi na otvoren i pristupačan način, kroz susret umjetnika i publike u svakodnevnom okruženju.

Svi koncerti su besplatni, a građani su pozvani da se pridruže proslavi muzike i uživaju u nastupima Gudačkog orkestra NPRS.

(Mondo)