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Predstava "Kuća" nastavlja turneju širom Srpske: Naredna izvođenja u Bileći, Gacku, Nevesinju i Palama

Predstava "Kuća" nastavlja turneju širom Srpske: Naredna izvođenja u Bileći, Gacku, Nevesinju i Palama

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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Predstava "Kuća" Narodnog pozorišta Republike Srpske nastavlja turneju u okviru programa "Narodno sa narodom". Publika će je narednih dana gledati u Bileći, Gacku, Nevesinju i Palama.

Predstava "Kuća" gostuje u Bileći, Gacku, Nevesinju i Palama u okviru Teatar festa "Petar Kočić" Izvor: NPRS

Pratećim programom "Narodno sa narodom", koji je počeo 20. maja izvođenjem predstave "Kuća" u režiji Nikole Kolje Pejakovića, nastavlja se XXVIII Teatar fest "Petar Kočić".

U okviru pratećeg programa "Narodno sa narodom" XXVIII Teatar festa "Petar Kočić", predstava "Kuća" Narodnog pozorišta Republike Srpske nastavlja gostovanja po gradovima Republike Srpske.

Predstava, nastala u produkciji Narodnog pozorišta Republike Srpske, do sada je igrana pred publikom u Mrkonjić Gradu, Kostajnici, Bratuncu, Zvorniku i Foči, a narednih dana biće izvedena u još četiri grada Republike Srpske.

Publika će predstavu moći da pogleda 18. juna u Domu kulture "Jevto Dedijer" u Bileći, 19. juna u Kulturno-sportskom centru u Gacku, 20. juna u Domu kulture "Nebojša Glogovac" u Nevesinju, te 21. juna u Kulturno-sportskom centru na Palama.

Program "Narodno sa narodom" realizuje se pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske.

Drama "Kuća", rađena po tekstu Nebojše Cileta Ilića, donosi intimnu i slojevitu porodičnu priču smještenu u savremeni kontekst. Kroz priču o kćerki, ocu i djedu, autor otvara univerzalna pitanja pripadnosti, nasljeđa, međugeneracijskih odnosa i tišine koja prijeti da zamijeni dijalog.

Predstava govori o pokušaju da porodica ostane na okupu uprkos izazovima i razlikama, te o nastojanju da dom ne bude samo prostor za život, već mjesto susreta, razumijevanja i pripadanja.

U predstavi igraju Anđela Rakočević, Vladimir Đorđević, Željko Stjepanović i Velimir Blanić.

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NPRS predstava gostovanje

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