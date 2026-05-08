Teatar fest "Petar Kočić" gostuje širom Srpske kroz program "Narodno sa narodom"

Autor Vesna Kerkez
U okviru programa "Narodno sa narodom", Teatar fest "Petar Kočić" ove godine gostovaće u 13 gradova Republike Srpske sa predstavama iz Banjaluke i Beograda.

Teatar fest "Petar Kočić" stiže u 13 gradova Republike Srpske Izvor: NPRS

U okviru ovogodišnjeg Teatar fest Petar Kočić publika širom Republike Srpske imaće priliku da uživa u pozorišnim predstavama i van matične scene u Banjaluci, kroz program "Narodno sa narodom".

Ovogodišnji program obuhvatiće gostovanja u 13 gradova Republike Srpske, a realizuje se pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske. Publika će moći da pogleda pet predstava, među kojima su drama "Kuća" u izvođenju Narodnog pozorište Republike Srpske i predstava "Una" u produkciji Zvezdara teatar.

Najmlađa publika imaće priliku da pogleda predstave "Put po svijetu na trotinetu", "Carevo novo odijelo" i "Tri praseta i još jedno" u izvođenju Gradskog pozorišta Jazavac.

Predstava "Kuća" biće izvedena u Mrkonjić Gradu, Kostajnici, Zvorniku, Bratuncu, Foči, Bileći, Gacku i Nevesinju, dok će predstava "Una" gostovati u Trebinju i Istočnom Sarajevu. Dječije predstave Gradskog pozorišta Jazavac biće izvedene u Milićima, Gradišci i Derventi.

Kako je saopšteno, cilj programa "Narodno sa narodom" jeste približavanje pozorišne umjetnosti publici u različitim sredinama, uz podsticanje kulturne razmjene i dostupnosti kvalitetnog scenskog sadržaja širom Republike Srpske.

