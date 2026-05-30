Volumen bez mnogo truda: Vučja frizura najpopularnija među ženama

Autor Dragana Božić Izvor Sensa
Vučja frizura je puna volumena, bilo da imate kratku ili dugu kosu, a evo kako da se ošišate da dobijete efekat raskošne "vučje dlake"!

Vučja frizura hit među ženama Izvor: Youtube/Printscreen/Howcast

Frizura koja je posljednjih godina potpuno osvojila društvene mreže i frizerske salone jeste čuveni wolf cut, kod nas poznat i kao “vučja frizura”. Ovaj trend obožavaju i mlađe djevojke i zrele žene jer licu daje svježinu, a kosi nevjerovatan volumen bez previše stilizovanja.

Vučja frizura predstavlja spoj shag i mullet stila, a karakterišu je stepenasti slojevi, punoća pri vrhu glave i pomalo neuredan, prirodan izgled. Upravo zbog toga kosa deluje gušće, razigranije i modernije.

Ono što žene posebno vole jeste činjenica da ova frizura podmlađuje lice, daje volumen tankoj kosi, izgleda dobro čak i kada nije savršeno isfenirana, i lako se prilagođava različitim dužinama kose.

Frizeri objašnjavaju da se wolf cut pravi jakim stepenovanjem, posebno oko lica i na temenu, dok se krajevi ostavljaju duži i laganiji. Tako kosa dobija pokret i onaj popularni “messy” efekat koji trenutno dominira trendovima.

Ova frizura može biti nježna i elegantna, ali i veoma dramatična i buntovna, u zavisnosti od načina šišanja i stilizovanja. Zato nije čudno što je postala jedan od najtraženijih trendova u salonima širom svijeta.

