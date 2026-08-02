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Najljepša porodična fotografija: Žirafica i njeni roditelji otopili srca miliona

Najljepša porodična fotografija: Žirafica i njeni roditelji otopili srca miliona

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Pogledajte dirljive snimke novorođenog mladunčeta žirafe, starog tek nekoliko sati i već na nogama, dok ga oba visoka roditelja dočekuju nježnim dodirima njuški.

porodični portret žirafa Izvor: Instagram printscreen / lolita

Fotografije su zabeležile onaj rijetki "zlatni sat" o kom svaki zoološki vrt sanja: novorođeno mladunče žirafe, staro tek nekoliko sati i već na nogama, dok ga oba visoka roditelja dočekuju nježnim dodirima njuške.

Pogledajte kadrove koji su rastopili i najhladnija srca:

Dramatičan porođaj sa 2 mestra visine

Biologija iza ovog trenutka čini ga još nevjerovatnijim. Trudnoća žirafe traje oko 15 mjeseci, a mladunče dolazi na svijet prilično dramatično - padom sa visine od skoro dva metra, jer ženke rađaju stojeći. U roku od samo jednog sata, beba već stoji na klecavim nogama i visoka je skoro dva metra, a već sljedećeg dana može da trči. Ta čupava mala griva i te prevelike uši pripadaju stvorenju koje će jednog dana dostići visinu od preko pet metara, ali za sada savršeno staje ispod dvije pognute glave koje prave živi zaštitni luk. 

Ono što je svima otopilo srca jeste nježnost. Žirafe komuniciraju dodirom, tihim brujanjem i blizinom, a novorođena mladunčad obasipaju se upravo ovakvom pažnjom - ližu ih dok ne budu čisti, gurkaju da ustanu i čuvaju sa obe strane.

Sa procjenom da je u divljini ostalo manje od 70.000 odraslih žirafa, dok je vrsta označena kao ranjiva, svako rođenje zdrave bebe predstavlja pravu nadu na nogama. Internet se zaljubio u ove fotografije jer im nije potreban prevod: to je prva posjeta bebi, prvi porodični portret, to su dva iscrpljena i ponosna roditelja nagnuta nad kolijevkom. 

"Najljepša porodična fotografija", "Ali bebin izraz lica dok ga grle roditelji - neprocjenjivo!" "Ne mogu od ovolike slatkoće, treba nam više ovakvih lijepih objava!" nizali su se komentari.

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Tagovi

žirafa životinje viralno

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