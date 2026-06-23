Mladi par iz Srbije oživio malo dalmatinsko mjesto: Koze, kokoške i magarica Sunčica glavne zvijezde društvenih mreža

Zamijenili su asfalt za selo i postali internet senzacija. Anja i Mihajlo u Dalmaciji grade samoodrživu bajku, a njihovu sreću upotpunio je Momčilo, prva beba rođena u Bezbradicama poslije rata.

Izvor: Youtube/VIDA/Printscreen

U selu Bezbradice, usred netaknute prirode dalmatinske oblasti Bukovica, rađa se jedan novi, drugačiji život. Daleko od gradske buke i užurbanosti, mladi bračni par, Anja i dvadesetpetogodišnji Mihajlo, svakodnevno dokazuju da povratak na djedovinu i suživot sa prirodom nisu samo romantičan san, već ispunjena svakodnevica. Njihovu porodičnu sreću nedavno je upotpunio sin Momčilo, ujedno i prva rođena beba u Bezbradicama nakon rata.

Mihajlo je rođeni Zemunac, ali je zov predaka bio jači od gradskog asfalta. Prije nekoliko godina odlučio je da se vrati na staro porodično imanje u Bukovici. Njegova supruga Anja, rođena Pančevka i diplomirana istoričarka umjetnosti, na selo je došla prije svega iz ljubavi prema njemu.

Njihov susret bio je gotovo sudbinski, upoznali su se prije tri godine u manastiru Krka, gdje je Anja pripremala svoj završni rad za studije. Vjenčali su se prošle godine i time zvanično započeli svoju seosku bajku.

"Dobrodošli u moj svijet": Viralna farma na internetu

Dok Mihajlo zarađuje radeći u građevini, Anja je preuzela brigu o bebi i cjelokupnom imanju koje bukvalno vrvi od života. Okruženi su psima, zečevima, kokoškama, kozama i zvezdama njihove farme – magarcima.

Anja svoju kreativnu stranu iskazuje snimanjem video-klipova o svakodnevnim dogodovštinama, koje uvijek započinje prepoznatljivim pozdravom: "Dobrodošli u moj svijet". Njene simpatične objave u kojima "razgovara" sa životinjama postale su pravi hit na društvenim mrežama, dostižući i preko 200.000 pregleda. Hit snimci uključuju:

Pokušaj da kozi ponudi sladoled umjesto lišća.

"Mirenje" zavađenih kokošaka koje dijele isti kokošinjac.

Rođenje magareta po imenu Sunčica, čiji je dolazak na svijet izazvao pravu internet senzaciju i obradovao hiljade pratilaca.

Magareće mlijeko popravlja kućni budžet

Iako im porodica mnogo pomaže, ovi mladi ljudi aktivni su od jutra do mraka. Dan započinju hranjenjem životinja, radom u bašti i ubiranjem plodova. Međutim, ova farma nije samo hobi.

Zahvaljujući mladunčadi magaraca, oni uspijevaju da poprave svoj kućni budžet. Potražnja za ljekovitim magarećim mlijekom je ogromna. Kupci ga najčešće uzimaju za djecu, jer je poznato kao prirodni lijek koji pomaže kod ozbiljnih respiratornih problema poput astme, bronhitisa i upale pluća.

Put ka potpunoj samoodrživosti

Anja i Mihajlo ne planiraju da se zaustave na ovome. Žive život kakav su oduvijek željeli, a dugoročna vizija im je potpuno samoodrživ dom u kojem uopšte neće zavisiti od marketa i prodavnica.

Njihovi planovi za blisku budućnost uključuju:

Prodaju domaćih jaja od kokošaka iz slobodnog uzgoja.

Nabavku novih koza i proširenje stada.

Organizovanje kreativnih radionica na samom imanju, na čemu Anja trenutno intenzivno radi.

Ovaj mladi par svojim primerom svedoči da povratak pravim vrednostima danas nije toliko težak. Internet im je omogućio da plasiraju svoje proizvode, ali i da se povežu sa hiljadama istomišljenika koji ih podržavaju. U njihovom svijetu, ulog su samo ljubav i zahvalnost, pa im, po svemu sudeći, ne gine ogroman uspjeh.

(MONDO/Vida)