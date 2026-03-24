Borba protiv novih cijena: Pogledajte kakav je rezervoar ovaj vozač dopremio na benzinsku pumpu (FOTO)

Najava poskupljenja naftnih derivata u Hrvatskoj, koja je stupila na snagu tačno u ponoć, izazvala je nesvakidašnje gužve i neobične prizore na benzinskim pumpama širom Dalmacije.

Najveću pažnju privukao je muškarac na pumpi u Kaštel Lukšiću kojem, sudeći po fotografiji koju je objavio Dalmatinski portal, nije bilo dovoljno da samo napuni rezervoar svog automobila po starim cijenama. On je na kamionu dopremio veliki industrijski rezervoar.

Ovakva reakcija građana uslijedila je nakon jučerašnje intervencije hrvatske Vlade u cijene goriva, koja je donijela značajna poskupljenja. Eurodizel je od ponoći skočio na 1,73 evra po litru (poskupljenje od 0,18 evra), dok Eurosuper sada košta 1,62 evra (+0,12 evra).

Najteži udar pretrpjeli su korisnici plavog dizela, koji je poskupio za čak 30 centi i sada iznosi 1,19 evra. Ništa bolje nisu prošli ni korisnici plina; UNP za spremnike sada košta 1,99 evra, dok je cijena boca za domaćinstvo porasla na 2,57 evra.