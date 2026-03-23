Hrvatska siječe akcize zbog skoka nafte: Plenković najavio hitni paket mjera

Premijer Hrvatske Andrej Plenković najavio je paket hitnih mera za ublažavanje rasta cijena energenata, dok cijena barela nafte dostiže preko 115 dolara zbog globalne krize.

Izvor: Srna/Danijela Danojlić

Hrvarski premijer Andrej Plenković najavio je nove mjere nakon sjednice Užeg kabineta, ističući da je povod najnoviji rast cijena energenata na svjetskom tržištu uslijed rata na Bliskom istoku.

Ministar privrede Ante Šušnjar dodao je da će Vlada značajno intervenisati i odreći se dijela prihoda od akciza kako bi ublažila udar na građane i privredu.

Plenković je podsetio da je Hrvatska od 2020. godine, kroz pandemiju kovida, razorni zemljotres u Zagrebu i energetsku krizu nakon rata u Ukrajini, usvojila devet paketa pomoći ukupne vrijednosti 8,5 milijardi evra.

"Današnji paket dolazi u izmenjenom međunarodnom okruženju. Energetski izazovi imaju ozbiljne posljedice po ekonomiju, zbog čega smo odlučili da ponovo preduzmemo mjere koje će ublažiti uticaj krize na životni standard", rekao je premijer.

On je ocijenio da je situacija veoma ozbiljna i da zahtijeva brz i odlučan odgovor vlasti, naglašavajući da je Vlada reagovala među prvima kako bi spriječila da se poremećaji sa tržišta preliju na maloprodajne cijene.

Govoreći o globalnim kretanjima, Plenković je ukazao na značaj Hormuškog moreuza, kroz koji prolazi veliki dio svjetske trgovine naftom.

"U jednom trenutku tokom jutra cijena barela nafte dostigla je 114 do 116 dolara. Ovako nagli skok analitičari opisuju kao agresivan i silovit, i to moramo vrlo ozbiljno shvatiti. Bili smo među prvima koji su krenuli da ublaže cjenovni udar. Barel nafte juče je bio oko 117 dolara", poručio je.

Premijer Andrej Plenković objavio je i nove cijene goriva koje će stupiti na snagu sutra.

"Strelovit je rast cijena nafte na berzama. Kada koristimo rečnik ekonomskih analitičara, takav rast se opisuje kao agresivan i silovit, što znači da su promene na tržištu veoma velike. Naš cilj je da radimo ono što je Vlada već pokazala da zna - da očuvamo stabilno snabdijevanje i pristupačne cijene", rekao je Plenković i dodao:

"Trudićemo se da se ne dovede u pitanje sigurnost snabdijevanja. Ako trenutno nedostaje oko 20 odsto svjetske nafte, a potražnja je visoka, cijena prirodno raste. Moramo pronaći način da ne dođe do nestašica. Prva posljedica bila bi udar na funkcionisanje ekonomije, a naš cilj je da sačuvamo radna mjesta i stabilnost. Nastojaćemo da se ekonomska aktivnost nastavi, posebno jer smo imali snažan rast - za 2025. godinu projektovan je rast BDP-a od 3,2 odsto", rekao je Plenković.

Dodao je da će Vlada ponovo reagovati zbog rasta cena energenata i predstavio novu kalkulaciju cijena goriva. Plenković je naglasio da cijene goriva na benzinskim pumpama na auto-putevima neće biti obuhvaćene vladinim mjerama.