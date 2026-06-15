Incident u Banjaluci: Prosuo zapaljivu tečnost ispred ugostiteljskog objekta, pa izazvao požar i materijalnu štetu

Policijska uprava Banjaluka je saopštila da su njihovi pripadnici uhapsili N.S. iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo paljevina.
Osumnjičeni se tereti da je 12. juna u Banjaluci, u neposrednoj blizini jednog ugostiteljskog objekta, prosuo zapaljivu tečnost, a potom je zapalio, što je rezultiralo materijalnom štetom na navedenom objektu.
O navedenom događaju i preduzetim mjerama odmah je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji rukovodi daljim postupkom protiv osumnjičenog lica.
Iz PU Banjaluka ističu da njihovi službenici nastavljaju rad na dokumentovanju predmeta u skladu sa odredbama Krivičnog zakonika Republike Srpske.