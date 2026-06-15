Incident u Banjaluci: Prosuo zapaljivu tečnost ispred ugostiteljskog objekta, pa izazvao požar i materijalnu štetu

Policijska uprava Banjaluka je saopštila da su njihovi pripadnici uhapsili N.S. iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo paljevina.

Izvor: fongbeerredhot/Shutterstock

Osumnjičeni se tereti da je 12. juna u Banjaluci, u neposrednoj blizini jednog ugostiteljskog objekta, prosuo zapaljivu tečnost, a potom je zapalio, što je rezultiralo materijalnom štetom na navedenom objektu.

O navedenom događaju i preduzetim mjerama odmah je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji rukovodi daljim postupkom protiv osumnjičenog lica.

Iz PU Banjaluka ističu da njihovi službenici nastavljaju rad na dokumentovanju predmeta u skladu sa odredbama Krivičnog zakonika Republike Srpske.