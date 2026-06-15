logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Incident u Banjaluci: Prosuo zapaljivu tečnost ispred ugostiteljskog objekta, pa izazvao požar i materijalnu štetu

Incident u Banjaluci: Prosuo zapaljivu tečnost ispred ugostiteljskog objekta, pa izazvao požar i materijalnu štetu

Autor Dušan Volaš
0

Policijska uprava Banjaluka je saopštila da su njihovi pripadnici uhapsili N.S. iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo paljevina.

Incident u Banjaluci: Prosuo zapaljivu tečnost ispred ugostiteljskog objekta Izvor: fongbeerredhot/Shutterstock

Osumnjičeni se tereti da je 12. juna u Banjaluci, u neposrednoj blizini jednog ugostiteljskog objekta, prosuo zapaljivu tečnost, a potom je zapalio, što je rezultiralo materijalnom štetom na navedenom objektu.

O navedenom događaju i preduzetim mjerama odmah je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji rukovodi daljim postupkom protiv osumnjičenog lica.

Iz PU Banjaluka ističu da njihovi službenici nastavljaju rad na dokumentovanju predmeta u skladu sa odredbama Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka hapšenje požar

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ