Svjedok tragedije u Kovilovu: Konj se sapleo na preponi i pao na dječaka

Tokom takmičenja u jahanju u Kovilovu se konj sapleo na preponu i pao na dječaka koji je preminuo u Urgentnom centru.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Danas je na prvenstvu Srbije u jahanju u Kovilovu konj pao na dječaka (13) koji je podlegao povredama u bolnici, a kako saznaje "Kurir", životinja se saplela kada je preskakala prepone. Dječak je preminuo u Urgentnom centru uprkos naporima ljekara.

"Bio sam na dva metra od tog mjesta. Dječakov konj je preskočio nekoliko prepona, ali jednu nije uspio i odmah je pao i to na mališana.

Pao mu je na glavu i grudni koš, zamislite tu težinu koja se sručila na jadno dijete, odmah mi se slošilo od prizora. Dijete je samo ležalo na zemlji, prizor je bio stravičan", ispričao je svjedok nesreće za "Kurir".

Dječak je zadobio teške povrede. Ljekari su se borili za njegov život, ali mu nažalost nije bilo spasa.

"Imao je brojne teške povrede. Ljekari su dali sve od sebe da ga spasu, ali povrede su, nažalost, bile preteške", kaže izvor "Kurira" upućen u slučaj.

Brojni učesnici su potreseni i šokirani današnjom nesrećom. Otac jedne učesnice takmičenja kaže da se prije dva dana dogodila slična nesreća u Kovilovu kada je pao konj, ali srećom ne na djevojčicu.

"Ovo je trebalo da bude veseo dan, kao i svaki drugi kada se naša djeca takmiče sa svojim plemenitim životinjama. Ipak, i u ovom sportu se događaju nesreće.

Prije dva dana se dogodila ista nesreća, kada je pao konj jedne djevojčice na takmičenju u Kovilovu, ali srećom nije pao na nju. Danas je nesrećni dječak poginuo baveći se sportom koji voli.

Moja kćerka je bila na redu poslije njega i čekala je svoj nastup, ali ga nije dočekala. Još uvijek ne mogu da dođem k sebi.

Teško nam pada i što niko nije mogao da mu pomogne. Čuo sam da je trenirao u klubu 'Show Jump Kovilovo'. Ovo je preteška tragedija za sve nas", ispričao je on.

Policija je obavila uviđaj na licu mjesta. Istraga će utvrditi sve okolnosti tragedije u Kovilovu.