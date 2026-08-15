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Požar zatvorio magistralu kod Buškog jezera: Saobraćaj obustavljen zbog dima

Požar zatvorio magistralu kod Buškog jezera: Saobraćaj obustavljen zbog dima

Autor Haris Krhalić
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Zbog požara i gustog dima obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Kazaginac–Prisika, od Buškog jezera do graničnog prelaza.

zatvoren saobraćaj prisika Izvor: Screenshot

Saobraćaj na magistralnoj cesti Kazaginac–Prisika obustavljen je zbog požara u blizini saobraćajnice i dima koji otežava vožnju.

Kako je saopšteno iz BIHAMK-a, obustava se odnosi na dionicu od mjesta Kazaginac kod Buškog jezera u Kantonu 10 do graničnog prelaza Prisika (Aržano).

„Zbog požara u blizini ceste i dima koji ometa saobraćanje obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Kazaginac–Prisika“, navodi se u obavještenju.

Visoke temperature i vjetar dodatno pogoduju širenju požara, koji su aktivni na više lokacija širom BiH. Posebno je pogođen jug zemlje, gdje se nalazi i dionica na kojoj je saobraćaj privremeno obustavljen.

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Tagovi

požar saobraćaj

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