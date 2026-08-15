Putnike iz Srbije iz sna probudio silovit tresak: Detalji udesa u Bugarskoj, ovako je vozač autobusa spriječio tragediju

Autobus sa srpskim turistima vraćao se iz Turske kada je noćas oko 3 sata, na oko 150 kilometara od Sofije, sletio sa puta i prevrnuo se na bok.

Izvor: Rina

Autobus koji je prevozio srpske turiste iz Kušadasija sletio je noćas oko 3 sata sa puta u Bugarskoj, na oko 150 kilometara od Sofije, i prevrnuo se na bok. U vozilu je bilo uglavnom mladih putnika koji su se vraćali sa letovanja, a većina njih je u trenutku nesreće spavala.

Prema nezvaničnim informacijama, do nezgode je došlo kada je drugi automobil navodno presjekao put autobusu. Vozač je, kako se sumnja, pokušavajući da izbegne direktan sudar, skrenuo sa kolovoza, nakon čega je autobus završio u jarku i prevrnuo se.

U trenutku udara putnike je probudio silovit tresak, nakon čega je nastala panika. Prema prvim informacijama sa lica mjesta, nekoliko putnika je ugruvano, ali nema podataka o teže povrijeđenima.

Tačne okolnosti nesreće još se utvrđuju, a očekuje se i zvanično saopštenje nadležnih organa. Autobus je, prema dostupnim informacijama, saobraćao u okviru putovanja koje je organizovala srpska turistička agencija.

(Kurir/MONDO)