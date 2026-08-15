logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Putnike iz Srbije iz sna probudio silovit tresak: Detalji udesa u Bugarskoj, ovako je vozač autobusa spriječio tragediju

Putnike iz Srbije iz sna probudio silovit tresak: Detalji udesa u Bugarskoj, ovako je vozač autobusa spriječio tragediju

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Autobus sa srpskim turistima vraćao se iz Turske kada je noćas oko 3 sata, na oko 150 kilometara od Sofije, sletio sa puta i prevrnuo se na bok.

Detalji prevrtanja autobusa sa srpskim turistima u Bugarskoj Izvor: Rina

Autobus koji je prevozio srpske turiste iz Kušadasija sletio je noćas oko 3 sata sa puta u Bugarskoj, na oko 150 kilometara od Sofije, i prevrnuo se na bok. U vozilu je bilo uglavnom mladih putnika koji su se vraćali sa letovanja, a većina njih je u trenutku nesreće spavala.

Prema nezvaničnim informacijama, do nezgode je došlo kada je drugi automobil navodno presjekao put autobusu. Vozač je, kako se sumnja, pokušavajući da izbegne direktan sudar, skrenuo sa kolovoza, nakon čega je autobus završio u jarku i prevrnuo se.

U trenutku udara putnike je probudio silovit tresak, nakon čega je nastala panika. Prema prvim informacijama sa lica mjesta, nekoliko putnika je ugruvano, ali nema podataka o teže povrijeđenima.

Tačne okolnosti nesreće još se utvrđuju, a očekuje se i zvanično saopštenje nadležnih organa. Autobus je, prema dostupnim informacijama, saobraćao u okviru putovanja koje je organizovala srpska turistička agencija.

(Kurir/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Bugarska

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ