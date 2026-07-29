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Suša razotkrila drevne kosti: U koritu Dunava pronađene kljove i vilica mamuta

Suša razotkrila drevne kosti: U koritu Dunava pronađene kljove i vilica mamuta

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Ostaci za koje se vjeruje da pripadaju mamutu otkriveni su u sjevernoj Bugarskoj, nakon što se vodostaj rijeke Dunav spustio na rekordno nizak nivo, objavila je novinska agencija BTA, pozivajući se na istoričare.

Rekordno nizak vodostaj Dunava otkrio ostatke mamuta u sjevernoj Bugarskoj Izvor: MONDO/Mihaela Šljukić Bandović

Ostatke životinje pronašao je danas mještanin sela Rjahovo, koji je primijetio nešto neobično u riječnom koritu.

MJeštani su potom obavijestili stručnjake u Regionalnom istorijskom muzeju u obližnjem gradu Ruse.

Direktor muzeja Nikolaj Nenov rekao je za BTA da su stručnjaci koji su poslati na lokaciju prepoznali donju vilicu, dvije kljove i moguće mamutsko rebro, te da će kosti sutra biti uklonjene radi daljeg ispitivanja kako bi se tačno utvrdilo porijeklo i starost ostataka.

On je naveo da se dugo vjerovalo da je ova lokacija bila močvara gdje je životinja vjerovatno uginula prije više hiljada godina.

"Ne bih to nazvao senzacijom, ali svako otkriće tako drevnih ostataka veoma je važno za nauku", naveo je Nenov.

Vodostaj Dunava pao je na rekordno nizak nivo posljednjih sedmica nakon dugotrajne vrućine i suše koje su pogodile rijeke širom Evrope, uključujući ključne plovne puteve poput Rajne.

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Tagovi

mamuti Dunav Bugarska suša

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