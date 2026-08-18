Zastoj u pregovorima: Iranci tvrde da nema prolaza kroz Ormuski moreuz dok SAD ne ispune uslove iz privremenog sporazuma

Ormuski moreuz ostaće zatvoren dok SAD ne ukinu sankcije i ispune uslove iz propalog junskog sporazuma, poručio je Teheran, zapretivši da će preći u "potpunu ofanzivu".

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Ormuski moreuz će ostati zatvoren dok Sjedinjene Američke Države ne ispune uslove privremenog sporazuma koji su potpisale sa Iranom u junu, izjavio je glavni iranski pregovarač Mohamad Baker Kalibaf u komentarima koje su objavili državni mediji.

Uslovi uključuju ukidanje blokade koju su SAD uvele protiv iranskih luka, ukidanje sankcija vezanih za iransku naftu, oslobađanje zamrznute iranske imovine, kao i prestanak svih pretnji i vojnih operacija na svim ratištima, rekao je Kalibaf u iranskom parlamentu.

Memorandum koji je brzo propao

Memorandum o razumevanju, potpisan 17. juna, ubrzo je propao zbog spora o kontroli nad Ormuskim moreuzom, kojim je prije rata prolazilo oko petine svjetske nafte i tečnog prirodnog gasa. Američki predsednik Donald Tramp izjavio je 7. jula da je sa paktom "završeno", a iransko ministarstvo spoljnih poslova ga je sedmicu dana kasnije proglasilo "suspendovanim".

Rok od 60 dana za konačan dogovor

Memorandumom je dogovoren vremenski okvir od 60 dana koji bi se mogao produžiti uz pristanak obe strane, a unutar kojeg je trebalo da Vašington i Teheran postignu dogovor i o drugim pitanjima, uključujući sudbinu iranskog nuklearnog programa.

Visoki iranski zvaničnik izjavio je u ponedjeljak za Rojters da će Iran postati "potpuno ofanzivan" zbog zastoja u diplomatskim naporima za okončanje trajnog sukoba.