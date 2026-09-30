Mještani Derviša očajni: Ulica raskopana 15 dana, radovi stali, kamioni ne mogu proći

Mještani Grmečke ulice u Dervišima kažu da radovi stoje 15 dana, dok raskopana ulica otežava saobraćaj, odvoz smeća i svakodnevni život.

Izvor: MONDO ustupljena fotografija

Mještani Grmečke ulice u banjalučkom naselju Derviši već mjesec dana imaju probleme zbog radova koji su u ovoj ulici počeli 28. avgusta, a tvrde da se posljednjih 15 dana na gradilištu ništa ne radi.

Grad Banjaluka je, preko firme Hidrokop, na ovoj lokaciji započeo radove na izgradnji novog vodovodnog voda, ali je nakon nekoliko dana posao obustavljen. U međuvremenu je ulica ostala raskopana, zbog čega je otežano odvijanje saobraćaja, ali i svakodnevno funkcionisanje mještana.

Kako su rekli za Mondo, kamion Gradske čistoće ne može da prođe ulicom kako bi odvezao smeće, dok pojedini stanovnici čekaju nabavku ogrjeva jer ni kamion za njegovu isporuku ne može prići njihovim kućama.

Dodatnu zabrinutost predstavlja mogućnost da u slučaju potrebe, ulicom ne bi mogla proći vozila Hitne pomoći ili vatrogasaca.

Mještani su se zbog problema obraćali Hidrokopu, ali su iz ove firme upućeni na Gradsku upravu. Tvrde da su se u više navrata obraćali nadležnima u Gradskoj upravi, ali da odgovore nisu dobili.

Izvor: MONDO ustupljena fotografija

Objašnjenje su pokušali da dobiju i od gradskog Vodovoda, posebno jer, kako navode, ranije nisu imali problema sa vodosnabdijevanjem i nije im jasno zbog čega se izvode radovi na novom vodu.

Iz Vodovoda im je, prema riječima mještana, odgovoreno da ovo gradsko preduzeće nema veze sa radovima, već da je posao u nadležnosti odjeljenja Gradske uprave koje je pronašlo izvođača.

Mještani Grmečke ulice tvrde i da im je najavljeno da će, nakon izgradnje novog voda, morati da plate po 700 KM za novi priključak po domaćinstvu.