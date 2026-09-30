"Bregzit nam je donio više štete nego koristi": Britanski premijer o mogućem povratku u Evropsku uniju

Britanski premijer Endi Barnam izjavio je da je Bregzit donio više štete nego koristi i poručio da London mora razmotriti sve opcije budućih odnosa sa EU, uključujući i punopravni povratak.

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Britanski premijer Endi Barnam izjavio je da bi Velika Britanija trebalo da razmotri različite mogućnosti budućeg odnosa sa Evropskom unijom, uključujući i mogući povratak u EU. Barnam je za BBC govorio nakon što je na godišnjoj konferenciji Laburističke stranke rekao da je Bregzit "donio više štete nego koristi".

Poručio je da Velika Britanija treba da razmotri različite modele dugoročnog odnosa sa Evropom i odluči koji bi joj najbolje odgovarao. "Možemo ostati tu gdje jesmo. To je svakako jedna od mogućnosti, ako ljudi misle da je ovo dobro mjesto na kom treba ostati. Možemo da razmotrimo ono što je Džordž Ozborn rekao o carinskoj uniji. Možemo da razmotrimo ono što su Liberalne demokrate na svojoj konferenciji rekle o jedinstvenom tržištu, a možemo ići i do kraja", rekao je Barnam.

Bivši konzervativni ministar finansija Džordž Ozborn zagovarao je ulazak Britanije u carinsku uniju sa EU, dok su Liberalne demokrate pozvale na povratak zemlje na jedinstveno evropsko tržište. Barnam je rekao da bi sve mogućnosti trebalo procijeniti prema tome "šta je izvodljivo", kao i prema prednostima i nedostacima svake od njih.

Posljedice Bregzita i najava samita

Velika Britanija je 2016. na referendumu odlučila da izađe iz Evropske unije, čime je završeno više od četiri decenije članstva. Nakon toga uslijedio je višegodišnji period političkih previranja, a britanske vlade morale su da se nose sa ekonomskim i diplomatskim posljedicama Bregzita.

Barnam je ranije rekao da će na britansko-evropskom samitu u novembru predstaviti mogućnosti za dugoročni odnos Britanije sa EU. Barnam, koji je u julu zamijenio Kira Starmera, već je ranije govorio da bi volio da se Britanija za njegovog života ponovo pridruži Evropskoj uniji. Rekao je i da sebi zemlja ne može da priušti još jednu deceniju neizvjesnosti oko tog pitanja.