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Tramp ima novi plan: Želi da Evropa proizvodi projektile i drugo naoružanje

Tramp ima novi plan: Želi da Evropa proizvodi projektile i drugo naoružanje

Autor Nikolina Damjanić Izvor Eupravozato
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Američki predsjednik u tome vidi brži način za jačanje saveznika, s obzirom na to da su američke zalihe značajno iscrpljene tokom rata sa Iranom.

Tramp želi da amerika dobije licencu za proizvodnju oružja u Evropi Izvor: chrismuntean / Shutterstock.com

Administracija američkog predsjednika, Donalda Trampa, razmotriće mogućnost da se američkim odbrambenim kompanijama dozvoli licenciranje proizvodnje oružja u Evropi i Ukrajini.

Cilj je da se riješi nedostatak presretačkih raketa za sisteme protivvazdušne odbrane koji su Kijevu potrebni za odbranu od ruskih balističkih projektila, piše Blumberg, pozivajući se na nekoliko zvaničnika upoznatih sa situacijom.

Kako se navodi, Tramp namjerava da zatraži od američkih proizvođača vojne opreme da evropskim i ukrajinskim kompanijama dodjele licence za proizvodnju.

Američki predsjednik u tome vidi brži način za jačanje saveznika, s obzirom na to da su američke zalihe značajno iscrpljene tokom rata sa Iranom, a za proširenje domaće proizvodnje biće potrebno dosta vremena.

"Oni bi to željeli, a mi ćemo razmotriti", rekao je Tramp novinarima.

Njemački kancelar, Fridrih Merc, izjavio je da će se "o konkretnim licencama o kojima je riječ detaljno razgovarati među zemljama učesnicama". Naveo je da bi to uključivalo dodelu širokih licenci kompanijama koje posjeduju potrebne tehničke sposobnosti.

Fridrih Merc
Izvor: FREDERIC SIERAKOWSKI

"Svi se suočavamo sa problemom da trenutno proizvodimo premalo, a to se može nadoknaditi dodjelom licenci kompanijama koje imaju potrebne proizvodne kapacitete. To uključuje i evropske i ukrajinske kompanije", rekao je Merc.

I francuski predsjednik, Emanuel Makron, potvrdio je da je Tramp "insistirao na mobilizaciji američke odbrambene industrije i njenoj sposobnosti da obezbjedi takvu opremu".

Sjedinjene Američke Države su tradicionalno veoma zaštitnički nastrojene prema svojoj tehnologiji naoružanja. Ipak, pojedine vrste naoružanja, uključujući rakete "patriot", već se proizvode u Njemačkoj.

Na samitu grupe G7 u Francuskoj lideri su se složili da će povećati isporuke sistema protivvazdušne odbrane i presretačkih raketa Ukrajini. Tada su takođe izjavili da su spremni da razmotre dodjelu licenci za njihovu proizvodnju direktno u Ukrajini.

(EUpravo zato/Bloomberg)

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Tagovi

SAD Donald Tramp naoružanje Evropska unija

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