Tramp ruku pod ruku sa Makronom: Spreman uvesti strože sankcije Rusiji i obećao vojnu pomoć Ukrajini

Donald Tramp potpisao zajedničku deklaraciju kojom se Ukrajini šalje oružje dugog dometa i uvode nove sankcije na rusku naftu.

Izvor: Kyodo News / Jiji Press Photo / Profimedia

Lideri skupine G7, predvođeni američkim predsjednikom Donaldom Trampom i francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom, usvojili su na samitu u Evian-les-Bainsu zajedničku deklaraciju kojom obećavaju masovno povećanje vojne pomoći Ukrajini i žestok udar na rusku ekonomiju.

Ovaj samit donio je neočekivano i strateško približavanje stavova između Trampa i ostalih zapadnih lidera, što je francuski predsjednik Makron opisao kao "trenutak strateškog buđenja" za cijeli zapadni svijet.

Zanimljivo je da se u zvaničnoj deklaraciji Donald Tramp direktno pominje tri puta. Lideri G7 su naglasili da je upravo Trampovo nedavno postizanje istorijskog sporazuma sa Iranom i ponovno otvaranje ključnog Hormuškog moreuza stvorilo idealne geopolitičke uslove za novi ekonomski pritisak na Moskvu.

Zahvaljujući stabilizaciji odnosa sa Teheranom, Zapad sada može uvesti znatno strožije sankcije na ruski naftni i gasni sektor bez straha od kolapsa na globalnom tržištu energenata. U tom kontekstu, Tramp je signalizirao da je Vašington spreman ponovo aktivirati sankcije na rusku naftu, koje su privremeno bile suspendovane. Kao alternativa ruskoj energiji, u dokumentu se ozbiljno računa na velike kapacitete Kanade u narednim godinama.

Zeleno svjetlo za rakete dugog dometa

Kada je riječ o direktnoj vojnoj pomoći Kijevu, G7 je poslao najsnažniju poruku do sada:

Odobrena je hitna isporuka naprednih sistema protivvazdušne odbrane i presretača.

Ukrajini se obezbjeđuju vojni kapaciteti dugog dometa.

Razmatra se proširenje licenci kako bi Ukrajina mogla drastično povećati sopstvenu proizvodnju naoružanja.

"Mi, lideri G7, stojimo ujedinjeni u našoj nepokolebljivoj podršci Ukrajini u odbrani njene slobode, suvereniteta i teritorijalnog integriteta", navodi se u zajedničkom tekstu deklaracije.