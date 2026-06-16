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Popustili pod Trampovim pritiskom: Evropski parlament izglasao trgovinski sporazum sa SAD

Popustili pod Trampovim pritiskom: Evropski parlament izglasao trgovinski sporazum sa SAD

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Evropski parlament konačno je izglasao dva zakonska akta kojima se sprovodi trgovinski sporazum sa Sjedinjenim Državama.

trgovina, razmjena Izvor: Shutterstock

Evropski parlament saopštio je da je izglasao odobrenje trgovinskog sporazuma sa Sjedinjenim Državama.

"Danas su poslanici Evropskog parlamenta dali konačno odobrenje za dva zakonska akta kojima se sprovode carinske obaveze EU iz zajedničke izjave Unije i SAD iz avgusta 2025. godine", navodi se u saopštenju.

Američki predsjednik Donald Tramp postigao je prošle godine sporazum sa EU u Škotskoj, prema kojem je EU pristala da ukine uvozne carine na američke industrijske proizvode i omogući povlašten pristup američkim poljoprivrednim proizvodima, dok su SAD zauzvrat uvele carine od 15 odsto na većinu robe iz EU.

Gotovo 11 mjeseci nakon tog okvirnog sporazuma, EU još nije bila usvojila zakonske akte neophodne za sprovođenje dogovorenog smanjenja carina. Tramp je povodom toga zaprijetio da će uvesti znatno više carine ukoliko EU ne preduzme potrebne korake do 4. jula.

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Tagovi

EU Donald Tramp SAD trgovina

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