Evropska unija i Indija sklopile najveći dogovor o slobodnoj trgovini u istoriji

Indija i Evropska unija zvanično su zaključile sveobuhvatni sporazum o slobodnoj trgovini, o kome se pregovaralo više od 20 godina

Izvor: European Union

Indija i Evropska unija su postigle istorijski sporazum o slobodnoj trgovini, koji je indijski premijer Narendra Modi nazvao "majkom svih sporazuma", govoreći na Indijskoj energetskoj nedelji.

Ovim se stvara zajedničko tržište od dve milijarde ljudi u vreme kada se trgovinske veze stavljaju na probu usred rastućih geopolitičkih tenzija, izvještava CNBC.

Ovo je potvrdila i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen. Ona je u objavi na Iks mreži potvrdila da su Indija i EU postigle "značajan" sporazum o slobodnoj trgovini,.

"Stvorili smo zonu slobodne trgovine sa dvije milijarde ljudi, od čega ce obje strane imati koristi", napisala je Fon der Lajen.

Podrška ključnim industrijama

Modi je rekao da će sporazum, koji dopunjuje postojeće sporazume Indije sa Velikom Britanijom i Evropskim udruženjem za slobodnu trgovinu, biti posebno stimulativan za ključne sektore indijske ekonomije.

"Čestitam našim kolegama u sektorima tekstila, dragog kamenja i nakita, kao i kože i obuće. Ovaj sporazum će se pokazati kao veliki podsticaj za njih", rekao je Modi. Očekuje se da će detalji sporazuma biti objavljeni nakon završetka samita Indija-EU danas (27. januar).

Odgovor na američke tarife

Za Nju Delhi, koji se suočava sa kaznenim američkim tarifama, sporazum predstavlja značajno olakšanje. Od kada je bivši američki predsjednik Tramp uveo tarife od 50 odsto u avgustu prošle godine, Indija aktivno traži alternativna tržišta za svoj izvoz.

Ovo je četvrti veliki trgovinski sporazum koji je Indija sklopila od tada, nakon sporazuma sa Ujedinjenim Kraljevstvom, Omanom i Novim Zelandom.

EU za partnerstvo, ali SAD ostaju ključne

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu 20. januara da je blok odlučan da "izabere fer trgovinu umjesto tarifa, partnerstvo umjesto izolacije i održivost umjesto eksploatacije". Uprkos važnosti novog sporazuma, stručnjaci napominju da on ne može zamijeniti potrebu za trgovinskim sporazumom sa SAD.

Ukupan izvoz Indije na šest glavnih tržišta EU iznosio je 43,8 milijardi dolara u devet mjeseci do kraja decembra, dok je samo izvoz u SAD dostigao 65,88 milijardi dolara u istom periodu. Trgovinski suficit Indije sa SAD u 2024. godini iznosio je 45,8 milijardi dolara, dok je sa EU bio znatno niži, 25,8 milijardi dolara.

