Veliki razdor zbog Trampovih planova za Grenland: Evropska desnica podijeljena, evo kakvi su stavovi

Trampovi planovi za Grenland izazvali su razdor među evropskim desničarima, pokazujući da ideološko slaganje ne briše zabrinutost zbog američkog intervencionizma.

Izvor: Youtube/CNBC-TV18/Cinematographer/Below the Sky/Shutterstock

Napetosti oko planova američkog predsjednika Donalda Trampa za preuzimanje kontrole nad Grenlandom stvorile su razdor u nekada čvrstim vezama između njegovog pokreta MAGA i evropske krajnje desnice. Čini se da ovaj raskol pokazuje da ideološko slaganje možda nije dovoljno da ublaži zabrinutost evropskih nacionalista zbog Trampovog intervencionizma u inostranstvu, piše AP News.

Krajnje desni lideri u Nemačkoj, Italiji i Francuskoj oštro su kritikovali Trampove planove za Grenland. Čak je i Nigel Farage, dugogodišnji Trampov saveznik i lider britanske nacionalističke stranke Reform UK, Trampove poteze nazvao "veoma neprijateljskim činom".

Tokom rasprave u Evropskom parlamentu u utorak, zastupnici krajnje desnice, koji su inače na Trampovoj strani, velikom većinom podržali su zaustavljanje trgovinskog sporazuma između EU i SAD zbog nelagodnosti izazvane njegovim prijetnjama, nazivajući ih "prisilom" i "prijetnjama suverenitetu".

Transatlantski partneri pokreta MAGA

Ovo razilaženje između Trampa i njegovih evropskih sljedbenika došlo je kao izvjesno iznenađenje. Stranke krajnje desnice doživjele su nagli porast popularnosti širom Evropske unije 2024. godine, uzdrmavši tradicionalne sile u 27 država članica, od Španije do Švedske.

Njihove političke grupacije sada drže 26% mjesta u Evropskom parlamentu, prema podacima Njemačkog instituta za međunarodne i bezbjednosne poslove. Prije manje od godinu dana, evropske krajnje desne stranke okupile su se u Madridu i pozdravile Trampov izbor pod sloganom "Učinimo Evropu ponovo velikom".

Odjeci u Evropi

U međuvremenu, Elon Mask je, prije pada u Trampovu nemilost, na platformi X promovisao evropske krajnje desne uticajne osobe, uključujući njemačku radikalno desnu stranku Alternativa za Nemačku (AfD).

Američki potpredsjednik JD Vance izazvao je prezir u Njemačkoj i širom Evrope nakon što se u februaru sastao sa liderkom AfD-a, Alice Weidel. Ta stranka, s kojom mainstream stranke odbijaju saradnju, poremetila je njemačku političku scenu udvostručenjem prisustva u Bundestagu i postala druga najveća stranka u zemlji. Ipak, duboke podjele unutar samog pokreta MAGA oko Trampovog pristupa spoljnoj politici odjeknule su i u Evropi, pri čemu su njegovi postupci vezani za Grenland, Venecuelu i Iran natjerali njegove političke saveznike da daju prednost svojim ideološkim uvjerenjima nad poštovanjem prema američkom predsjedniku.

Suverenitet iznad zajedničkih vrijednosti

Francuska krajnje desna stranka Nacionalno okupljanje ponekad se hvalila ideološkom bliskošću sa Trampom, posebno po pitanju imigracije. Prije godinu dana, stranka je poslala jednog od svojih visokih zvaničnika, Luisa Aliota, na Trampovu inauguraciju. Tramp je zauzvrat branio liderku stranke, Marin Le Pen, nazivajući njenu osudu za pronevjeru sredstava EU "lovom na vještice".

Jordan Bardela, 30-godišnji predsjednik Nacionalnog okupljanja i poslanik u Evropskom parlamentu, hvalio je Trampove nacionalističke stavove, izjavivši prošlog mjeseca za BBC da "vetar slobode i nacionalnog ponosa" puše zapadnim demokratijama.

Međutim, posljednjih dana Bardela se distancira od američke administracije. U svom novogodišnjem obraćanju kritikovao je američku vojnu intervenciju u Venecueli sa ciljem hapšenja tadašnjeg predsjednika Nikolasa Madura, nazivajući je "stranim uplitanjem" osmišljenim da služi "ekonomskim interesima američkih naftnih kompanija".

Bardela je u utorak otišao korak dalje, osuđujući Trampovu "trgovačku ucjenu" oko Grenlanda. "Naše podčinjavanje bilo bi istorijska greška", rekao je Bardela.

Još jedna Trampova saveznica, italijanska premijerka Đorđa Meloni, ponovila je taj stav. U intervjuu za televiziju Rai u srijedu, izjavila je da je Trampu tokom telefonskog razgovora rekla da je njegova prijetnja carinama zbog Grenlanda "greška".

Nesklonost kritici na istočnom krilu

Ipak, reakcije među evropskim desničarskim liderima nisu bile jedinstvene. Mađarski premijer Viktor Orban, koga smatraju predvodnikom Trampovog stila neliberalnog populizma, pazio je da izbjegne i najmanju kritiku američkog predsjednika.

Suočen s vjerovatno najtežim izborima u svojih 16 godina na vlasti u aprilu, Orban je svoj politički identitet izgradio na bliskosti sa Trampom, obećavajući glasačima da će njegov odnos sa predsednikom doneti značajne koristi. Orban je insistirao da je Tramp jedina nada Evrope za mir usred rata u Ukrajini i jamac nacionalnog suvereniteta.

Orban je nastojao da Trampove prijetnje Grenlandu i hapšenje Madura prikaže ili kao korisne za Mađarsku, ili kao nešto što se Mađarske ne tiče. "To je interna stvar… To je pitanje NATO-a", rekao je Orban o Trampovim planovima za Grenland, dodajući da se o svakoj predloženoj promjeni suvereniteta Grenlanda može raspravljati unutar NATO-a.

Sukob s Trampom

Uprkos svom čvrstom zalaganju za nacionalni suverenitet, Orban je pohvalio američku akciju u Venecueli, nazivajući tu zemlju "narko državom" i sugerišući da bi svrgavanje Madura moglo koristiti Mađarskoj kroz buduće niže cijene nafte na svjetskim tržištima.

Mađarska nesklonost da se suprotstavi Trampovim postupcima odražavala je slične stavove među krajnje desnim liderima na istočnom krilu EU. U Češkoj, premijer i Trampov saveznik Andrej Babiš odbio je da govori protiv američkih prijetnji Grenlandu i upozorio da EU ne bi smjela dozvoliti da to pitanje izazove sukob s Trampom.

U Slovačkoj, premijer Robert Fico ćutio je o Trampovim planovima za Grenland, čak i dok se prošle nedjelje sastajao sa predsjednikom u njegovom odmaralištu Mar-a Lago. Ipak, Trampovo svrgavanje Madura navelo je Fica da "nedvosmisleno osudi" tu akciju, nazivajući je "otmicom" i "najnovijom američkom naftnom avanturom".

Poremećaj ili podjela u budućnosti

Ideologija koja povezuje pokret MAGA i njegove evropske saveznike mogla bi preživjeti nedavna neslaganja fokusiranjem na stare, zajedničke pritužbe, rekao je Daniel Hegeduš, direktor za Srednju Evropu u German Marshall Fundu.

Ukazao je na nedavna glasanja krajnje desnih evropskih poslanika u Evropskom parlamentu protiv vođstva Brisela, o migracionom paktu EU i zaustavljanju velikog trgovinskog sporazuma sa blokom pet južnoameričkih država Mercosur.

"Ako Tramp nastavi tim putem, predstavljajući prijetnju suverenitetu evropskih zemalja, onda će to, naravno, podijeliti evropsku radikalnu desnicu", rekao je. "Ne znamo hoće li ta podjela ostati s nama ili će ponovo moći da ujedini snage oko pitanja u kojima mogu sarađivati. Ta pitanja mogu biti dovoljno štetna za Evropsku uniju".