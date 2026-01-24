Stopirane mjere protiv SAD-a: EU odlaže "paket" od 93 milijarde evra

Evropska komisija odlaže stupanje na snagu trgovinskog skupa mjera protiv SAD-a vrijednog 93 milijarde evra za još šest meseci.

Evropska komisija danas je najavila da će predložiti novo šestomjesečno odlaganje evropskog paketa recipročnih trgovinskih mjera protiv Sjedinjenih Država, vrijednog 93 milijarde evra, koje su trebale da stupe na snagu 7. februara.

Skup mjera, pripremljen u prvoj polovini prošle godine dok je Evropska unija pregovarala o trgovinskom sporazumu sa Vašingtonom, već je jednom obustavljen na šest mjeseci kada su obe strane Atlantskog okeana postigle dogovor u avgustu 2025. godine.

Trampove prijetnje pretvorile paket u koristan alat EU-a

Prijetnja američkog predsjednika Donalda Trampa od prošle nedjelje, kada je najavio nove carine za evropske države koje su stale uz Dansku protiv njegovog prisvajanja Grenlanda, pretvorila je taj paket u koristan alat EU-a za odgovor republikancu ako sprovede svoj plan.

"Uklanjanjem SAD-ove prijetnje carinama sada se možemo vratiti na važan posao implementacije zajedničkog dogovora EU-a i SAD-a", rekao je potparol Komisije Olof Gil.

Izvršno tijelo EU-a uskoro će dati prijedlog o produženju obustave odgovarajućih mjera koje su trebale da stupe na snagu 7. februara, kazao je Gil, dodajući da su odložene na dodatnih šest mjeseci, prenosi Index.

"Da budemo apsolutno jasni, mjere će ostati obustavljene. Ali, ako budemo morali da ih primenimo bilo kada u budućnosti, možemo ih aktivirati", poručio je.