Novi evakuacioni letovi "Er Srbije": 8. marta iz Dubaija, dan kasnije dva aviona iz Rijada

"Er Srbija" organizuje novi evakuacioni let iz Dubaija 8. marta, dok su za dan kasnije planirana i dva leta iz Rijada za povratak državljana Srbije iz Saudijske Arabije i drugih zemalja regiona.

Izvor: Fadel Senna / AFP / Profimedia

"Er Srbija" je saopštila da je naredni evakuacioni let koji nacionalna avio-kompanija organizuje u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova i Vladom Srbije predviđen za 8. mart, iz Dubaija sa međunarodnog aerodroma Al Maktoum, avionom erbas, koji prima 260 putnika. Oko 250 građana Srbije vratilo se juče iz Dubaija.zakazani i novi

Za ponedeljak, 9. mart, planirana su dva repatrijaciona leta iz Rijada sa međunarodnog aerodroma King Kalid, koja su namijenjena za evakuaciju naših državljana iz Saudijske Arabije, kao i državljana koji se nalaze u Kuvajtu, Kataru i Bahreinu, navodi se u saopštenju Er Srbije.

Ovi planirani letovi biće realizovani avionima erbas A320, koji primaju po 180 putnika. Kako se navodi, u toku su sve pripreme za realizaciju pomenutih repatrijacionih letova, uključujući pribavljanje neophodnih dozvola, uz konstantno praćenje bezbednosnih procena za prelet i sletanje na teritoriju UAE i Saudijske Arabije.

Er Srbija poziva sve državljane Republike Srbije koji žele da se prijave za navedene evakuacione letove da se, radi dobijanja svih relevantnih informacija o procedurama prijave i redovima letanja, obrate najbližim diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije.

U novonastalim okolnostima povećanih bezbjednosnih rizika, Er Srbija će nastaviti da u saradnji sa nadležnim institucijama Republike Srbije organizuje povratak građana u Srbiju, kao i da preduzima sve neophodne mere radi očuvanja njihove sigurnosti, što predstavlja apsolutni prioritet Srbije i njene avio-kompanije, dodaje se u saopštenju.

(RTS/MONDO)