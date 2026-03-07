logo
Uhapšeni muškarac iz Beograda predat Sudu BiH radi ekstradicije

Uhapšeni muškarac iz Beograda predat Sudu BiH radi ekstradicije

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Državljanin iz Beograda inicijala P.G. uhapšen je u Banjaluci po međunarodnoj crvenoj potjernici Interpol Beograd zbog krivičnih djela u vezi sa zloupotrebom droge, a nakon hapšenja sproveden je u Sud Bosne i Hercegovine radi postupka ekstradicije.

Uhapšeni državljanin Srbije predat Sudu BiH Izvor: MUP RS

Lice iz Beograda čiji su inicijali P.G, koje je uhapšeno u Banjaluci po potjernici beogradskog Interpola, sprovedeno je u Sud BiH radi ekstradicije, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske.

Lice P.G. sinoć su uhapsili pripadnici Uprave MUP-a Srpske za organizovani i teṣ̌ki kriminalitet uz asistenciju pripadnika Žandarmerije. Za njim je Interpol Beograd raspisao međunarodnu crvenu potjernicu zbog krivičnog djela iz oblasti zloupotrebe droge.

"Tokom hapšenja i pretresa, kod lica je pronađena putna isprava BiH na`ukradeni` identitet državljana BiH", rekli su ranije u MUP-u.

Banjaluka MUP RS Sud BiH

