Upozorenje za vozače: Odron blokirao magistralni put Jajce-Crna Rijeka

Obustavljen je saobraćaj zbog većeg odrona u mjestu Podbarevo na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka, saopšteno je Auto-moto saveza Republike Srpske.
Saobraćaj je obustavljen od 11.00 časova.
Hvala što ste poslali vijest.
Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.
Obustavljen je saobraćaj zbog većeg odrona u mjestu Podbarevo na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka, saopšteno je Auto-moto saveza Republike Srpske.
Saobraćaj je obustavljen od 11.00 časova.
Društvo
| 01.02.2026.
Društvo
| 31.01.2026.
Crna hronika
| 27.01.2026.
Društvo
| 05.01.2026.
Politika
| Pre 2 h
Društvo
| Pre 16 h
Svijet
| Pre 21 h
Komentar je uspješno poslat.
Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.
Slanje komentara nije uspjelo.
Nevalidna CAPTCHA
Hvala što ste poslali vijest.
Društvo
| 07.01.2026.
Region
| 23.12.2025.
Putovanja
| 10.10.2025.
Region
| 17.08.2025.
Putovanja
| 21.06.2025.
MONDO reportaža
| 16.02.2021.
Ostali sportovi
| 14.02.2021.
Ostali sportovi
| 14.02.2021.
Ekonomija
| Pre 21 min
Crna hronika
| Pre 2 h
Svijet
| Pre 2 h
Politika
| Pre 2 h
Ekonomija
| Pre 3 h
Svijet
| Pre 3 h
Ekonomija
| Pre 3 h
Svijet
| Pre 5 h
Društvo
| Pre 5 h