Upozorenje za vozače: Odron blokirao magistralni put Jajce-Crna Rijeka

Autor D.V. Izvor mondo.ba
Obustavljen je saobraćaj zbog većeg odrona u mjestu Podbarevo na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka, saopšteno je Auto-moto saveza Republike Srpske.

Odron blokirao magistralni put Jajce-Crna Rijeka Izvor: Dušan Volaš, mondo.ba

Saobraćaj je obustavljen od 11.00 časova.

Tagovi

saobraćaj odron

