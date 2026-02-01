logo
Klizište u sarajevskoj opštini ugrozilo stambene objekte: Mještani apeluju na hitnu reakciju nadležnih

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
U sarajevskoj opštini Stari Grad aktiviralo se klizište koje je direktno ugrozilo stambene objekte, ali srećom, povrijeđenih nije bilo.

Odron u sarajevskoj opštini Stari Grad Izvor: Facebook/screenshot

Do odrona dijela zemljišta došlo je u Ulici Trčivode, gdje se zemlja zaustavila neposredno uz same kuće. Prilikom pokretanja tla uništene su prilazne stepenice objektima, čime je pričinjena znatna materijalna šteta, a bezbjednost stanovnika ovog područja dodatno je narušena.

Građani pogođeni ovom nesrećom upozoravaju da situacija nije iznenađujuća, jer se na potencijalnu opasnost odrona na ovom lokalitetu ukazivalo i ranije. Ipak, kako ističu, reakcija nadležnih institucija nije uslijedila na vrijeme kako bi se spriječio današnji incident.

Stanovnici Ulice Trčivode uputili su jasan poziv nadležnim službama da hitno izađu na teren. Oni zahtijevaju hitnu procjenu rizika, ali i preduzimanje konkretnih mjera sanacije kako bi se zaustavilo dalje pomjeranje tla i spriječile eventualne teže posljedice po ljudske živote i imovinu.

Tagovi

odron Stari Grad Sarajevo klizište

