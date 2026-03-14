Švajcarac uhapšen u Tivtu: Na aerodromu mu zaplijenjena gomila skupocjenih stvari

Švajcarac uhapšen u Tivtu: Na aerodromu mu zaplijenjena gomila skupocjenih stvari

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Na Aerodromu Tivat spriječen pokušaj krijumčarenja robe i novca vrijednog 100.000 evra od strane švajcarskog državljanina.

Švajcarac uhapšen u Tivtu zbog krijumčarenja

Službenici Uprave carina su, u saradnji sa Upravom policije – Sektorom granične policije, na Aerodromu Tivat spriječili pokušaj nezakonitog unosa neprijavljene robe i novca u Crnu Goru, čija se ukupna vrijednost procjenjuje na oko 100.000 eura.

Naime, tokom kontrole putnika koji je doputovao letom iz Istanbula, kod državljanina Švajcarske, carinski službenici su pregledom ličnog prtljaga i naknadnim detaljnim pretresom u carinskim prostorijama pronašli veću količinu neprijavljene robe, uključujući luksuzne ručne satove, zlatni nakit, predmete luksuznih brendova, zlatarsku vagu, dokumentaciju za satove i nakit, kao i garderobu i obuću poznatih modnih brendova.

Kod državljanina Švajcarske u Crnoj Gori pronađena skupocena roba
Izvor: Rina

Takođe je pronađeno 144 komada cigara, kao i novac u gotovini u iznosu od 10.915 eura i 3.880 turskih lira, dok je naknadnim pretresom kod putnika otkriven dodatni nakit i luksuzni satovi koji su bili skriveni u garderobi koju je nosio.

Procijenjena vrijednost oduzete robe iznosi oko 100.000 eura.

Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru po čijem je nalogu lice lišeno slobode zbog sumnje da je počinio krivična djela krijumčarenje i pranje novca.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

