Švajcarac uhapšen u Tivtu: Na aerodromu mu zaplijenjena gomila skupocjenih stvari

Na Aerodromu Tivat spriječen pokušaj krijumčarenja robe i novca vrijednog 100.000 evra od strane švajcarskog državljanina.

Službenici Uprave carina su, u saradnji sa Upravom policije – Sektorom granične policije, na Aerodromu Tivat spriječili pokušaj nezakonitog unosa neprijavljene robe i novca u Crnu Goru, čija se ukupna vrijednost procjenjuje na oko 100.000 eura.

Naime, tokom kontrole putnika koji je doputovao letom iz Istanbula, kod državljanina Švajcarske, carinski službenici su pregledom ličnog prtljaga i naknadnim detaljnim pretresom u carinskim prostorijama pronašli veću količinu neprijavljene robe, uključujući luksuzne ručne satove, zlatni nakit, predmete luksuznih brendova, zlatarsku vagu, dokumentaciju za satove i nakit, kao i garderobu i obuću poznatih modnih brendova.

Kod državljanina Švajcarske u Crnoj Gori pronađena skupocena roba

Takođe je pronađeno 144 komada cigara, kao i novac u gotovini u iznosu od 10.915 eura i 3.880 turskih lira, dok je naknadnim pretresom kod putnika otkriven dodatni nakit i luksuzni satovi koji su bili skriveni u garderobi koju je nosio.

Procijenjena vrijednost oduzete robe iznosi oko 100.000 eura.

Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru po čijem je nalogu lice lišeno slobode zbog sumnje da je počinio krivična djela krijumčarenje i pranje novca.

