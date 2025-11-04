logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bračni par iz Istanbula pokušao prokrijumčariti 123 “ajfona” u BiH (FOTO)

Bračni par iz Istanbula pokušao prokrijumčariti 123 “ajfona” u BiH (FOTO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Službenici Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UIO) spriječili su pokušaj krijumčarenja 123 mobilna telefona "ajfon" na Aerodromu Sarajevo čija se vrijednost procjenjuje na 200.000 KM.

iPhone Izvor: UIO BiH

Telefoni su pronađeni u prtljagu jednog bračnog para prilikom kontrole putnika pristiglih na Međunarodni aerodrom Sarajevo letom iz Istanbula.

Uređaji nisu bili prijavljeni carinskim organima prilikom ulaska u carinsko područje BiH, saopšteno je iz UIO.

Izvor: UIO BiH

Telefoni su privremeno oduzeti, a zbog sumnje da je počinjeno krivično djelo krijumčarenje o svemu je obaviješten tužilac Tužilaštva BiH. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

uio iphone Sarajevo Aerodrom Sarajevo krijumčarenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ