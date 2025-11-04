Bračni par iz Istanbula pokušao prokrijumčariti 123 “ajfona” u BiH (FOTO)

Službenici Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UIO) spriječili su pokušaj krijumčarenja 123 mobilna telefona "ajfon" na Aerodromu Sarajevo čija se vrijednost procjenjuje na 200.000 KM.

Izvor: UIO BiH

Telefoni su pronađeni u prtljagu jednog bračnog para prilikom kontrole putnika pristiglih na Međunarodni aerodrom Sarajevo letom iz Istanbula.

Uređaji nisu bili prijavljeni carinskim organima prilikom ulaska u carinsko područje BiH, saopšteno je iz UIO.

Izvor: UIO BiH

Telefoni su privremeno oduzeti, a zbog sumnje da je počinjeno krivično djelo krijumčarenje o svemu je obaviješten tužilac Tužilaštva BiH.

(Srna)