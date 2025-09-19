logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uhapšena dva Turčina: Pokušali u BiH prokrijumčariti 12 migranata

Uhapšena dva Turčina: Pokušali u BiH prokrijumčariti 12 migranata

Autor Dragana Božić
0

Pripadnici Jedinice granične policije BiH Trebinje uhapsili su dvojicu državljana Turske koji su pokušali da preko područja Gacka iz Crne Gore u BiH krijumčare 12 migranata, među kojima devet maloljetnika.

Srn2023-4-7_1258971_0.jpg Izvor: Granična policija BiH

U vozilu je pronađeno devet državljana Egipta i tri državljanina Irana, saopšteno je iz Granične policije BiH.

Krijumčarenje je otkriveno juče nadzorom granice i uz pomoć specijalističke opreme u graničnom pojasu, kada je uočeno vozilo "folksvagen" sa registarskim oznakama BiH u kojem su bili osumnjičeni vozač i suvozač i migranti.

Zbog sumnje da je počinjeno krivično djelo krijumčarenje lica obaviješten je dežurni tužilac Tužilaštva BiH i sudija za prethodni postupak Suda BiH, koji su naredili hapšenje osumnjičenih, pretres vozila i privremeno oduzimanje dokaza.

O svemu su obaviješteni Služba za poslove sa strancima BiH i Centar za socijalni rad Trebinje radi preduzimanja daljih mjera iz njihove nadležnosti. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

krijumčarenje migranti hapšenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ