Uhapšena dva Turčina: Pokušali u BiH prokrijumčariti 12 migranata

Pripadnici Jedinice granične policije BiH Trebinje uhapsili su dvojicu državljana Turske koji su pokušali da preko područja Gacka iz Crne Gore u BiH krijumčare 12 migranata, među kojima devet maloljetnika.

Izvor: Granična policija BiH

U vozilu je pronađeno devet državljana Egipta i tri državljanina Irana, saopšteno je iz Granične policije BiH.

Krijumčarenje je otkriveno juče nadzorom granice i uz pomoć specijalističke opreme u graničnom pojasu, kada je uočeno vozilo "folksvagen" sa registarskim oznakama BiH u kojem su bili osumnjičeni vozač i suvozač i migranti.

Zbog sumnje da je počinjeno krivično djelo krijumčarenje lica obaviješten je dežurni tužilac Tužilaštva BiH i sudija za prethodni postupak Suda BiH, koji su naredili hapšenje osumnjičenih, pretres vozila i privremeno oduzimanje dokaza.

O svemu su obaviješteni Služba za poslove sa strancima BiH i Centar za socijalni rad Trebinje radi preduzimanja daljih mjera iz njihove nadležnosti.

(Srna)