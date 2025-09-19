Velika međunarodna akcija: Razbijen lanac za krijumčarenje migranata iz BiH u EU, uhapšen vođa mreže

Velika istraga u kojoj su učestvovali organi iz BiH, Hrvatske i Slovenije dovela je do razbijanja kriminalne mreže za krijumčarenje migranate iz BiH u Hrvatsku i ka drugim zemljama EU, a uhapšene su četiri osobe, saopštio je Evropol.

Izvor: Shutterstock

U saopštenju se navodi da su uhapšeni vođa mreže i još tri lica, dok je pretraženo devet lokacija i zaplijenjeno oružje, elektronska oprema i manja količina droge.

"Granični dio između BiH, Hrvatske i Slovenije sada je postao ključna ruta koja se koristi za krijumčarenje migranata sa Balkana u zapadnu Evropu", napominju iz Evropola.

U saopštenju se dodaje da su sada vlasti dovele ovu mrežu u vezu sa više od 100 incidenata krijumčarenja u kojima je učestvovalo preko 600 migranata.

"Dobro organizovana grupa je pažljivo strukturisala svoje operacije, fokusirajući se na tajnost da bi izbjegla otkrivanje od strane policije", navodi se u saopštenju.

Precizirano je da se mreža pretežno sastojala od hrvatskih organizatora, koji su regrutovali vozače iz Češke, Slovačke i drugih zemalja centralne i istočne Evrope.

U većini slučajeva, migranti su legalno ulazili u BiH, putujući avionom od Istanbula do Sarajeva. Nakon kratkog zadržavanja, stupali su u kontakt sa članovima mreže, koji su ih zatim prevozili do granice BiH i Hrvatske.

Migranti su zatim pješke prelazili granicu, uz pomoć vodiča koji rade za organizaciju. Kada bi ušli u Hrvatsku, drugi članovi mreže organizovali su privremeni smještaj, posebno u oblasti Splita.

"Odatle su vozači, uglavnom iz Češke, Slovačke i susjednih zemalja, prevozili migrante dalje u iznajmljenim vozilima koje su obezbijedili organizatori", navode iz Evropola.