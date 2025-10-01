logo
Granična policija pretresa u tri grada: Na meti krijumčarenje tekstila svjetskih robnih marki

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Granična policija BiH vrši pretrese na području Brčkog, Bijeljine i Zvornika u okviru akcije "Balatun".

Pretresi zbog krijumčarenja robe svjetskih marki Izvor: MONDO/ Dragana Božić

Akcija je usmjerena na osumnjičene za organizovano krijumčarenje iz Srbije u BiH i dalje rasturanje na tržnici Arizona neocarinjenih tekstilnih proizvoda poznatih svjetskih robnih marki procijenjene vrijednosti veće od 100.000 KM.

Time je budžet BiH oštećen za trenutno neutvrđeni iznos, saopšteno je iz Granične policije BiH.

Aktivnostima je obuhvaćeno osam osumnjičenih lica i osam pravnih lica, poslovnih objekata, za koja je tokom intenzivne istrage prikupljen veliki broj dokaza da su učestvovali u nezakonitim aktivnostima preko granice BiH.

Pretresi poslovnih objekata, osumnjičenih lica, kuća/stanova, ostalih prostorija i pokretnih stvari vrše se s ciljem dokumentovanja krivičnih djela udruživanje radi činjenja krivičnih djela u vezi sa krivičnim djelom krijumčarenje i organizovanje grupe ili udruženja za krijumčarenje ili rasturanje neocarinjene robe.

Aktivnosti se realizuju uz asistenciju službenika Uprave za indirektno oporezivanje BiH, pod nadzorom Tužilaštva i naredbama Suda BiH, te se nastavljaju tokom dana.

Pripadnici Granične policije BiH su u proteklom periodu u okviru više pojedinačnih aktivnosti zaplijenili veću količinu robe koja je ilegalno prebačena iz Srbije u BiH.

(Srna)

Tagovi

granična policija pretresi krijumčarenje

