logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvorničanka uhapšena na granici zbog krijumčarenja trenerki

Zvorničanka uhapšena na granici zbog krijumčarenja trenerki

Autor Nikolina Damjanić
0

Zvorničanka čiji su inicijali T.M. (23) uhapšena je na izlasku iz Srbije zbog krijumčarenja robe, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Srbije.

Žena uhapšena zbog krijumčarenja trenerki Izvor: Shutterstock

Ona je osumnjičena da je na graničnom prelazu Trbušnica u šupljinama automobila "pasat", kojim je upravljala, sakrila 70 kompleta dječjih trenerki poznate robne marke u namjeri da ih prokrijumčari preko granice, izbjegavajući mjere carinskog nadzora.

Ovoj državljanki BiH određeno je zadržavanje zbog sumnje da je izvršila krivična djela krijumčarenje i neovlaštena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake robe ili usluga.

Osumnjičena će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedena u nadležno tužilaštvo, navodi se u saopštenju.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Zvornik krijumčarenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ