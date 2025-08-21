Zvorničanka uhapšena na granici zbog krijumčarenja trenerki

Zvorničanka čiji su inicijali T.M. (23) uhapšena je na izlasku iz Srbije zbog krijumčarenja robe, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Srbije.

Ona je osumnjičena da je na graničnom prelazu Trbušnica u šupljinama automobila "pasat", kojim je upravljala, sakrila 70 kompleta dječjih trenerki poznate robne marke u namjeri da ih prokrijumčari preko granice, izbjegavajući mjere carinskog nadzora.

Ovoj državljanki BiH određeno je zadržavanje zbog sumnje da je izvršila krivična djela krijumčarenje i neovlaštena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake robe ili usluga.

Osumnjičena će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedena u nadležno tužilaštvo, navodi se u saopštenju.

