Horor posljedice petardi, sve češće amputacije: "Djeca ih drže u ustima i stavljaju u kapuljače drugarima"

Iako mnogi doživljavaju petarde kao bezopasnu prazničnu zabavu, stručnjaci upozoravaju da ove pirotehničke naprave mogu izazvati ozbiljne povrede, trajne posljedice i psihološke traume — najčešće kod djece i životinja.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević/MONDO/Stefan Stojanović

Iako se petarde često doživljavaju kao bezazlena praznična zabava, statistika i iskustva ljekara, psihologa i službi za vanredne situacije pokazuju suprotno. Riječ je o pirotehničkim sredstvima koja mogu izazvati teške povrede, trajne posljedice i ozbiljne psihološke traume.

Posebno zabrinjava činjenica da su među najčešćim žrtvama djeca, ali i životinje, koje ne razumiju izvor buke i reaguju instinktivno, često sa kobnim ishodom.

Na ovu temu govorili su psihološkinja Aleksandra Đurić, pedijatar Saša Milićević kao i Aleksandar Gavrić iz organizacije "Animal Rescue" iz Srbije

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

"Opekotine i trajna oštećenja"

Dr Milićević istakao je za Newsmax Balkans da djeca nisu svjesna opasnosti koje pirotehnika sa sobom nosi.

"Bio sam s dječakom koji je izgubio dva prsta zbog petarde. Oni žele da budu mangupčići, drže petardu u ustima pa je u zadnjem momentu bace, drugarima ih ubacuju u kapuljaču, što je takođe opasno i može da dovede do niza problema. Nisu to samo opekotine na rukama i licu već često traumatske amputacije, oštećenja oka, sluha", ukazao je Milićević.

Dodao je da je oštećenje rijetko trajno, ali da se i to dešava. Osjećaj prividne kontrole često dovodi do nepromišljenih postupaka i opasnih eksperimenata, posebno među djecom i adolescentima.

Psihološkinja Aleksandra Đurić govorila je o uzvbuđenju koje izaziva upotreba pirotehnike.

"Osobama koje imaju tendenciju ka uzbuđenjima ili avanturi je posebno interesantan zvučni nadražaj jer pokreće posebne biohemijske reakcije i dolazi do pojačanog lučenja dopamina, tako da to uzbuđenje koje iščekujemo i fantazija da imamo kontrolu nad tim je psihološki mehanizham zbog kog mislimo da je to neka nagrada, a zapravo je pogrešno postavljena premisa, što može biti destruktivno i autodestruktivno", objašnjava psihološkinja Aleksandra Đurić.

Izvor: InfinitumProdux/Shutterstock

"Životinje to doživljavaju kao životnu opasnost"

Aleksandar Gavrić iz organizacije "Animal Rescue" skrenula je pažnju na osetljive grupe na koje bacanje petardi naročito negativno djeluje.

Posljedice bacanja petardi ne pogađaju samo one koji ih koriste. Životinje, ali i osjetljive grupe ljudi, poput djece sa autizmom, bolesnika i beba, trpe ozbiljne posljedice buke i iznenadnih detonacija.

"Životinje su živa bića kao i ljudi i reaguju isto kao i mi, s tim što je to kod njih izraženije. Kada neko baci petardu ili bilo koje drugo bučno sredstvo, trgnemo se u trenutku, ali znamo šta se desilo i šta je uzrok tome, a životinje to doživljavaju kao životnu opasnost jer ne znaju šta se desilo, gdje da se sakriju i sklone, nemaju mogućnost da svjesno razmišljaju na taj način, pa trče ukrug unezvereno", istakla je Gavrić.

Dodala je da se dešava da upadnu u šahtove, bunare i da završavaju tragično u mnogo slučajeva.

"Dešavalo se da od tog velikog straha dožive srčani udar. Nisu u pitanju samo životnje, tu su i djeca s autizmom. Zamislite da ležite u bolnici, i da vam nije dobro, ili vas samo boli glava, smeta vam kad neko priča blizu vas, a kamoli buka od petardi, pa zamislite bebe koje leže u kolijevkama i bude se iznenada zbog toga", napomenula je Gavrić.

Šta kaže zakon?

U Republici Srpskoj upotreba i prodaja pirotehničkih sredstava regulisana je Zakonom o javnom redu i miru, a kazne za prekršaje su relativno visoke – fizička lica koja koriste ili posjeduju pirotehniku na javnom mjestu na način koji uznemirava građane mogu biti kažnjena novčanom kaznom od 300 do 900 KM, dok se u slučajevima kada prekršaj počine maloljetnici odgovornost prenosi na roditelje ili staratelje, koji mogu platiti kaznu od 400 do 1.200 KM.

Još strožije sankcije predviđene su za pravna lica, pa se za nelegalnu prodaju ili distribuciju pirotehnike kazne kreću od 2.000 do 6.000 KM, dok odgovorna lica u firmama mogu biti kažnjena sa 400 do 1.000 KM, a nadležne institucije u prazničnom periodu redovno najavljuju pojačane kontrole i primjenu zakonskih mjera.

(Newsmaxbalkans/MONDO)