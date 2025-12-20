Dječaku eksplodirala petarda u ruci, amputirana mu dva prsta

Desetogodišnjem dječaku u Osijeku eksplodirala je petarda u lijevoj ruci i amputirana su mu dva prsta zbog teških povreda, saopštila je osječka policija.

Izvor: MONDO/ Vedran Ševčuk

Policiji je sinoć u 21.30 časova dojavljeno da je u Klinički bolnički centar Osijek primljen desetogodišnjak, kojem je na Trgu slobode eksplodirala petarda u ruci.

Pripadnici Policijske uprave osječko-baranjske obavili su uviđaj na licu mjesta.

Iz policija su poručili da pirotehnika nije bezopasna, pogotovo kada se nađe u dječijim rukama jer može da prouzrokuje teške povrede i požare, a posebno je opasna u zatvorenom prostoru.

Upozorili su roditelje i staratelje da će oni odgovarati za prekršaj ukoliko policija kod djeteta mlađeg od 14 godina pronađe zabranjena pirotehnička sredstva ili ako ih koristi.