Sjećanje na 63 žrtve požara u diskoteci "Puls“: Godinu dana od tragedije u Kočanima

Sjeverna Makedonija obilježava godišnjicu tragedije u diskoteci 'Puls', gde je život izgubilo 63 mladih. Porodice žrtava traže pravdu i odgovornost.

Sjeverna Makedonija obilježava godinu dana od stravičnog požara u diskoteci "Puls“ u Kočanima, u kojem su život izgubile 63 osobe, većinom mladi uzrasta od 14 do 25 godina. Dok porodice žrtava pale svijeće na mjestu nesreće, javnost i dalje čeka na konačni sudski epilog i odgovornost za propuste koji su doveli do najveće tragedije u novijoj istoriji zemlje.

U Kočanima je održan niz komemorativnih skupova povodom godišnjice požara u diskoteci "Puls", koji je zauvijek promijenio taj grad. Porodice nastradalih, građani i predstavnici državnog vrha položili su cvijeće ispred objekta nekadašnje diskoteke, gdje su postavljena metalna srca sa imenima nastradalih.

"Nezavršeni snovi“ – spomenik za 63 ugašena života

Centralni događaj obilježavanja bio je otkrivanje spomenika i murala pod nazivom "Nezavršeni snovi – svako ime je nečiji svijet“.

Predsjednica Sjeverne Makedonije Gordana Siljanovska Davkova i premijer Hristijan Mickoski poručili su da Makedonija nikada ne sme da zaboravi ovu tragediju, naglasivši da je sistem zakazao tamo gdje je trebalo da zaštiti najmlađe.

Prethodno je u centru Kočana postavljena simbolična instalacija "63 bijele stolice – 63 života“ sa Zidom sjećanja. Noćas su članovi porodica i rodbina poginulih održali bdenje kod mjesta gde je bila diskoteka "Puls“ u vreme kada je izbio požar.

U Sobranju je održana komemorativna sjednica koja je počela minutom ćutanja. Ovo je bol koja ne jenjava. Naša je obaveza da osiguramo da se ovakva tragedija, izazvana ljudskim faktorom i nepažnjom, nikada ne ponovi“, istaknuto je tokom sjednice.

Noć kada se zabava pretvorila u pakao

Tragedija se dogodila tokom nastupa popularnog hip-hop dua "DNK“, kada su varnice od pirotehnike zapalile tavanicu prepunog kluba. U objektu, koji je prema istrazi radio bez odgovarajuće dozvole i protivpožarnih standarda, u trenutku izbijanja vatre nalazilo se više od hiljadu ljudi.

Osim šezdeset troje poginulih, više od 200 osoba je povrijeđeno, a mnogi se i danas oporavljaju od teških opekotina i trauma. Pomoć povrijeđenima stizala je iz cijelog regiona, uključujući i medicinske centre u Srbiji i Bugarskoj.

Porodice traže pravdu, suđenje u toku

Dok traje proces pred sudom u Skoplju, porodice žrtava često organizuju "Marš anđela“, zahtjevajući strože kazne za odgovorne. Istraga je utvrdila brojne nepravilnosti – od zatvorenih pomoćnih izlaza do nepostojanja adekvatne opreme za gašenje požara.

Trideset osam osoba optuženo je za požar u diskoteci "Puls" u Kočanima, a terete se za teška krivična dijela protiv javne bezbjednosti.

Među optuženima su vlasnik kluba Dejan Jovanov Deko, njegov brat, menadžeri, inspektori, tri bivša gradonačelnika Kočana, pripadnici obezbjeđenja i državni službenici, uključujući dva bivša ministra ekonomije Sjeverne Makedonije Krešnik Bekteši i Valjon Saračini.

Prvooptuženi su tri odgovorna lica i vlasnici kompanije u okviru koje je bila i diskoteka "Puls".

Klub "Puls" je nezakonito poslovao od 2012. godine, bez minimalnih tehničkih zahtjeva i sa rekonstrukcijama bez dozvola.

"Šezdeset tri sjenke će vas pratiti“, poručili su rođaci žrtava na jednom od protesta, tražeći odgovornost ne samo za pojedince već i za institucije koje su dozvolile rad nelegalnog objekta.

(RTS/MONDO)