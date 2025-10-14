logo
Preminuo Vladimir Blažev Pančo: Pjevač grupe DNK umro sedam mjeseci nakon požara u Kočanima

Autor D.B. Izvor mondo.rs
0

Nakon gotovo sjedam mjeseci liječenja, jutros je u bolnici preminuo Vladimir Blažev Pančo, prenose mediji.

Umro Vladimir Blažev Pančo Izvor: Youtube

Vladimir Blažev Pančo je povrijeđen u tragičnom incidentu u diskoteci "Puls" u Kočanima, gdje je poginulo 62 ljudi, a više od 200 je povrijeđeno.

Kolege, prijatelji i rođaci opraštaju se od Panča putem društvenih mreža, odajući mu posljednju počast.

Vladimir Blažev-Pančo bio je jedan od glavnih vokala grupe DNK i prepoznatljivo lice makedonske urbane scene. Rođen i odrastao u Skoplju, izgradio je karijeru zahvaljujući svom izuzetnom talentu.

Osim što je predvodio grupu DNK, Pančo se okušao i kao solo izvođač, DJ i producent. Tokom svoje karijere sarađivao je sa mnogim zvijezdama sa Balkana, a posebno je isticao Sergeja Ćetkovića kao svog velikog prijatelja.

Supruga identifikovala tijelo pjevača stradalog u požaru

Beživotno tijelo pjevača Andreja Gorgieskog, jednog od članova DNK dvojca, koji je podlegao povredama od požara u Kočanima identifikovala je supruga po satu koji je nosio.

Ovo su nastradali članovi benda DNK

(Nova, MONDO)

Tagovi

Kočani smrt požar pjevači in memoriam

