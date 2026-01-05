Kako da riješite problem kondenzacije: Ako se prozori "znoje", imate 2 mogućnosti

Riješite problem kondenzacije na prozorima!

Izvor: Shutterstock

Zimi, kada temperature padnu, mnogi se suočavaju sa istim problemom: prozori se "znoje", kapljice vode se slivaju niz staklo, a vlaga ostavlja tragove na okvirima.

Kondenzacija na prozorima je jedan od najčešćih zimskih problema u domovima. Iako mala količina vlage nije ništa neobično tokom hladnih jutara, uporna kondenzacija može i da utiče na pojavu plijesni i nezdravog vazduha u kući.

Kondenzacija nastaje kada topli, vlažan vazduh iz prostorije dodiruje hladnu površinu – u ovom slučaju, staklo prozora.

Vlaga iz vazduha prelazi u tečno stanje i stvara kapljice vode na unutrašnjoj strani prozora.

Hladno vrijeme pogoršava problem iz nekoliko razloga:

Prozori se brzo hlade, pa postaju najhladnija tačka u sobi.

Grijanje u kući povećava vlažnost vazduha.

Stanovi i kuće su zatvoreni da bi se zadržala toplota, pa vlaga nema gdje da ode.

Svakodnevne aktivnosti – tuširanje, kuvanje, sušenje veša u zatvorenom, čak i disanje – dodaju litre vlage u vazduh.

Kada se vlažan topli vazduh susretne sa hladnim staklom, vlaga se jednostavno "slegne" na njemu.

Da li je kondenzacija štetna za prozore?

Mala količina jutarnje kondenzacije je normalna, posebno u starijim zgradama ili prostorijama sa većom vlažnošću. Ali ako je uporna, može izazvati ozbiljne probleme:

Drveni okviri upijaju vodu – dolazi do bubrenja, ljuštenja boje i dugoročnog truljenja.

Plijesan se razvija na prozorskim daskama, okolnom malteru ili iza zavjesa.

Prevelika vlažnost stvara neprijatnu i nezdravu atmosferu u domu.

Postoji i kondenzacija koja ukazuje na ozbiljniji problem: vlaga između stakala kod dvostrukog ostakljenja. To znači da je zaptivna brtva popustila, da je gas iscurio i da je okno neispravno – mora se zamijeniti.

budj na prozoru

Izvor: Shutterstock

Vrste kondenzacije i šta one znače

Nije svaka kondenzacija ista – prepoznajte tip da biste znali kako da reagujete:

Kondenzacija na unutrašnjoj strani prozora

Najčešća – uzrok je prevelika vlažnost u prostoriji. Rješava se ventilacijom i malim promjenama u navikama.

Kondenzacija na spoljašnjoj strani prozora

Javlja se na modernim, energetski efikasnim prozorima tokom hladnih, vedrih jutara. To je dobar znak – prozor dobro zadržava toplotu unutra. Obično kondenz nestane sam od sebe.

Kondenzacija između stakala

Magla unutar dvostrukog ostakljenja znači da je zaptivna brtva popustila. Jedino rješenje je zamjena neispravne jedinice.

Brza rješenja: Kako odmah ukloniti kondenzaciju

Obrišite prozore svakog jutra – koristite mikro krpu da uklonite vlagu prije nego što upije u okvir.

Kratko provjetravajte – otvorite prozore na 5–10 minuta da se zamijeni vlažan vazduh suvim spoljašnjim.

Koristite ventilatore – u kupatilu i kuhinji pustite ih da rade tokom i 15–20 minuta poslije tuširanja ili kuvanja.

Zatvarajte unutrašnja vrata – sprečava širenje vlažnog vazduha u hladnije sobe.

Obezbijedite protok vazduha – pomjerite namještaj malo od spoljašnjih zidova da izbjegnete hladne tačke.

Dugoročna rješenja za sprečavanje kondenzacije

Brzi trikovi rješavaju simptome, ali za trajno rješenje treba otkloniti uzroke – preveliku vlažnost, hladne površine i lošu cirkulaciju vazduha.

Poboljšajte ventilaciju

Kratko provjetravanje nekoliko puta dnevno je obavezno, a povremeno možete da uključite i ventilator.

Smanjite vlažnost vazduha u domu

Izbjegavajte sušenje veša unutra ili bar dobro provjetravajte prostoriju. Dehumidifikator je odlično rješenje – posebno u spavaćim sobama, kuhinji ili vešernici. Držite stan na stabilnoj temperaturi da nema hladnih površina gdje se vlaga "lijepi".

Zamijenite prozore

Stari prozori sa jednim staklom su glavni krivci – unutrašnje staklo postaje veoma hladno. Prozori A-klase sa dvostrukim ili trostrukim staklom značajno smanjuju kondenzaciju. Ako već imate dvostruka stakla, a ima magle između stakala, zamijenite neispravno okno.

Čišćenje prozora

Izvor: Davor Geber/Shutterstock

Poboljšajte izolaciju

Dobro izolovana kuća ima stabilniju temperaturu – manje hladnih površina. Ali izolaciju uvijek kombinujte sa ventilacijom da vlaga ne ostane zarobljena.

Kada kondenzacija ukazuje na veći problem

Ako primijetite crnu plijesan oko okvira, vlažne fleke na zidovima ili uporan miris vlage, kondenzacija može biti samo simptom ozbiljnijeg problema. Dugoročno, vlaga nastaje i zbog curenja oluka, napuklog maltera, loše zaptivenih prozora ili oštećenog fugovanja – kišnica prodire u zidove. Starije zgrade sa punim zidovima su posebno osjetljive.

Razlikujte površinsku kondenzaciju od podizanja ili prodiranja vlage. Ako niste sigurni, pozovite stručnjaka za vlažne zidove – rana intervencija štedi novac i zdravlje.

Najčešća pitanja

Da li treba da brinemo zbog kondenzacije?

Povremena jutarnja je normalna, ali svakodnevna oštećuje okvire i podstiče stvaranje buđi – rješavajte je ventilacijom i vlažnošću.

Da li je kondenzacija gora sa dvostrukim staklom?

Dvoslojni prozori smanjuju gubitak toplote, ali ako je zaptivna brtva popustila, magla između stakala je znak kvara.

Pomažu li dehumidifikatori?

Da, odlično smanjuju vlažnost – posebno u spavaćim sobama i kuhinji.

Zašto se prozori magle samo ujutru?

Vlažnost raste preko noći (disanje, spavanje), a hladno jutro spušta tačku rose – vlaga se "slegne" na hladno staklo.

Koja je najbolja temperatura u stanu? 1

8–21°C – dovoljno toplo da nema hladnih površina, uz dobru ventilaciju.

(Lepa i srećna/Mondo)