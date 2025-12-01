logo
© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Ne bacajte kesice sa silika gelom nakon kupovine: Spasiće vam cipele poslije kišnog dana i to nije sve

Ne bacajte kesice sa silika gelom nakon kupovine: Spasiće vam cipele poslije kišnog dana i to nije sve

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Znate li čemu služe kesice sa silika gelom koje dobijate u kutiji nakon kupovine?

Silika gel dobar za sušenje obuće Izvor: SDRon Ismail Pictures/Shutterstock
  • Silika gel suši mokre cipele.
  • Čuva stvari od vlage.
  • Kesice mogu da produže trajnost predmeta.

Poslije kupovine obuće u kutiji često se nalaze male kesice sa natpisom "silika gel". Većina ih odmah baci, ne znajući da mogu da posluže u mnogim situacijama. Iako izgledaju bezazleno, kuglice apsorbuju veliku količinu vlage i mogu odlično da posluže kada treba brzo da osušite mokre cipele i to veoma jednostavno.

Silika gel spašava mokre cipele

U jesen i zimu lako kvasite obuću. Mnogi odmah stave cipele na radijator, ali to može da ošteti kožu i ljepak. Umjesto toga, u cipele možete da stavite zgužvane novine, ali ponekad mogu da ostanu tragovi boje. Zato su kesice silika gela praktičnije. Upijaju do 40 odsto svoje mase. Skupljajte ih poslije kupovine, čuvajte u tegli i ubacite nekoliko u mokru obuću. Obično je dovoljno da prenoće. Za brže sušenje, stavite cipele blizu grijanja, ali ne preblizu.

Za šta još možete da koristite silika gel?

Spasavanje pokvašenog telefona

Brzo izvadite bateriju, SIM i memorijsku karticu i sve dijelove stavite u posebne zatvorene kese sa silika gelom. Poslije nekoliko dana pokušajte da uključite telefon.

Zaštita nakita

Srebrni nakit tamni zbog vlage. Kesica sa gelom u kutiji za nakit može da spriječi tamnjenje.

Bezbjedno čuvanje namirnica

Suva hrana (pirinač, brašno, tjestenina) ne podnosi vlagu. Prebacite ih u hermetičke posude i stavite kesice sa gelom na policu. Štitiće zalihe od kvarenja.

Zaštita knjiga i dokumenata

Ako papire držite u podrumu, garaži ili vlažnoj prostoriji, nekoliko kesica u kutiji spriječiće oštećenje i buđ.

(Mondo.rs)

