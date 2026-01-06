Srednjoškolci razumiju potrebe odraslih: Pitali ih šta tridesetogodišnjaci žele, većina odgovora su urnebesno tačni

Nakon što je jedna nastavnica zamolila svoje učenike da zamisle šta bi osoba od 30 godina mogla da poželi za Božić, odgovori mladih, puni humora i iznenađujuće iskreni, brzo su se proširili društvenim mrežama.

Ešli, 41-godišnja nastavnica srednje škole u Americi, odlučila je neposredno pred praznike da odstupi od standardnog programa i upita učenike šta osobe od 30 godina žele. Među odgovorima su se našle i finansijske želje - povišica, pa čak i ranija penzija, ali i ličnija očekivanja - trenutak mira daleko od djece ili poboljšanje zdravlja.

"Zdrava koljena" na spisku

Nije nedostajalo ni šaljivih odgovora. Učenici su pominjali "poklone" poput "zdravih koljena", "slušnog aparata", pa čak i "ulja za rast kose" ili "retinola". Jednostavni odgovori poput "alkohola" takođe su se našli na listi želja, pokazujući mladima duhovit odnos prema temi.

Mladima ne promiču potrebe odraslih

Iako odgovori učenika mogu da izazovu osmijeh, oni takođe pokazuju kako mlada generacija vidi odraslost - kao fazu punu finansijskih i zdravstvenih izazova. Komentari odraslih ispod objave nastavnice ne ostavljaju dilemu.

Mnogi su priznali da su uočavanja mladih iznenađujuće tačna. Neki su se šalili da bi trebalo da se osjete uvrijeđeno, ali mladi su zaista "pogodili pravo u metu". Slažete li se?