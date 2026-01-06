logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srednjoškolci razumiju potrebe odraslih: Pitali ih šta tridesetogodišnjaci žele, većina odgovora su urnebesno tačni

Srednjoškolci razumiju potrebe odraslih: Pitali ih šta tridesetogodišnjaci žele, većina odgovora su urnebesno tačni

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Nakon što je jedna nastavnica zamolila svoje učenike da zamisle šta bi osoba od 30 godina mogla da poželi za Božić, odgovori mladih, puni humora i iznenađujuće iskreni, brzo su se proširili društvenim mrežama.

Odgovori srednjoškolaca na pitanje šta žele odrasli Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/TikTok/withlove_ashley

Ešli, 41-godišnja nastavnica srednje škole u Americi, odlučila je neposredno pred praznike da odstupi od standardnog programa i upita učenike šta osobe od 30 godina žele. Među odgovorima su se našle i finansijske želje - povišica, pa čak i ranija penzija, ali i ličnija očekivanja - trenutak mira daleko od djece ili poboljšanje zdravlja.

"Zdrava koljena" na spisku

Nije nedostajalo ni šaljivih odgovora. Učenici su pominjali "poklone" poput "zdravih koljena", "slušnog aparata", pa čak i "ulja za rast kose" ili "retinola". Jednostavni odgovori poput "alkohola" takođe su se našli na listi želja, pokazujući mladima duhovit odnos prema temi.

@withlove_ashleyI asked my students what they thought people over 30 years old and the answers sent me.#fyp#foryoupage#teachersoftiktok#christmas#teacher♬ a l l i w a n t f o r c h r i s t m a s - ✨

Mladima ne promiču potrebe odraslih

Iako odgovori učenika mogu da izazovu osmijeh, oni takođe pokazuju kako mlada generacija vidi odraslost - kao fazu punu finansijskih i zdravstvenih izazova. Komentari odraslih ispod objave nastavnice ne ostavljaju dilemu.

Mnogi su priznali da su uočavanja mladih iznenađujuće tačna. Neki su se šalili da bi trebalo da se osjete uvrijeđeno, ali mladi su zaista "pogodili pravo u metu". Slažete li se?

Možda će vas zanimati

Tagovi

mladi želje odrasli viralno

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA