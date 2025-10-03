Optužnica za požar u diskoteci "Puls" u Kočanima u Sjevernoj Makedoniji u potpunosti je potvrđena, saopštio je danas Osnovni krivični sud u Skoplju.

Izvor: EPA-EFE/GEORGI LICOVSKI/STRINGER / AFP / Profimedia

U saopštenju se navodi da će se suđenje održati u Osnovnom krivičnom sudu u Skoplju zbog toga što slučaj treba da vode sudije sa stečenim iskustvom i znanjem o krivičnim predmetima koji će omogućiti efikasan, profesionalan i zakonit postupak, prenijeli su makedonski mediji.

Ističe se da je bilo teškoća prilikom uručivanja optužnica 37-oro optuženih lica koja imaju 33 branioca i da je zbog toga dostavljanje vršeno preko sudskih službi Osnovnog krivičnog suda u Skoplju.

Sud navodi da je pokušao da ispuni sve zakonske obaveze na najefikasniji način i da ocijeni krivično djelo u predviđenom zakonskom roku, vodeći računa o osjetljivosti postupka, javnom interesu i više od 250 povrijeđenih i porodica onih koji su poginuli u požaru.

Potvrđena optužnica za pogibiju 62 osobe: Diskoteka u Kočanima radila bez dozvole uz brojne nepravilnosti

Sud takođe podsjeća da je angažovao sve raspoložive resurse u ovom postupku radi blagovremenog i zakonitog postupanja, kako ne bi došlo do nepotrebnih propusta koji bi ugrozili postupak.

U diskoteci "Puls" u Kočanima 16. marta ove godine izbio je požar usljed nedozvoljene upotrebe pirotehnike tokom koncerta grupe DNK u kojem su poginule 62 osobe.

Diskoteka je radila bez važeće dozvole i kršila je brojne standarde bezbjednosti.

Tužilaštvo je podiglo optužnice protiv 37 fizičkih i tri pravna lica.