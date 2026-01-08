Nalaz Zavoda za sudsku medicinu: Smrt Cvijana Simića (27) nastupila utapanjem, nema elemenata krivičnog djela

Uzrok smrti mladića Cvijana Simića (27) iz Italije čije je tijelo pronađeno juče u močvari u mjestu Surjan kod Mrkonjić Grada je utapanje.

Izvor: KOSTA SIMIĆ/FACEBOOK/SCREENSHOOT

Obdukcijom koja je obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske utvrđeno je da nema elemenata krivičnog djela, piše Srpskainfo.

Simić je nestao 2. januara, kada se iz hotela u Banjaluci udaljio u nepoznatom pravcu. Porodica je nestanak policiji prijavila 4. januara.

Tijelo mladića su juče oko 14.20 pronašli policijski službenici PU Mrkonjić Grad, PU Banjaluka i Specijalne antiterorističke jedinice MUP RS prilikom pretresa terena u močvari u blizini rijeke Vrbas, u mjestu Surjan kod Mrkonjić Grada.

Uz saglasnost dežurnog tužioca OJT Banjaluka uviđaj su izvršili policijski službenici PU Mrkonjić Grad u prisustvu doktora mrtvozornika Doma zdravlja "Doktor Jovan Rašković" Mrkonjić Grad.

"Identifikacijom tijela utvrđeno je da se radi o muškarcu C.S. iz Italije čiji je nestanak prijavljen 4. januara PU Banjaluka", saopšteno je iz PU Mrkonjić Grad.