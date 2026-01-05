logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Policija moli građane za pomoć: Ako vidite Cvijana Simića, odmah pozovite 122

Policija moli građane za pomoć: Ako vidite Cvijana Simića, odmah pozovite 122

Autor Dušan Volaš
0

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka pokrenuli su intenzivnu potragu za dvadesetosmogodišnjim Cvijanom Simićem, državljaninom Italije, čiji je nestanak zvanično prijavljen juče, 4. januara.

Policija moli građane za pomoć: Ako vidite Cvijana Simića, odmah pozovite 122 Izvor: KOSTA SIMIĆ/FACEBOOK/SCREENSHOOT

Prema informacijama iz policije, Simić je posljednji put viđen u petak, 2. januara, oko 12:30 časova. On se u to vrijeme udaljio iz hotela u Banjaluci u kojem je boravio, te mu se od tada gubi svaki trag.

"Nestala osoba je starosti 28 godina, visine oko 178 centimetara, težine oko 80 kilograma, smeđe kose, očiju plave boje, normalnog oblika nosa i ušiju", navode iz policije.

Iz Policijske uprave Banja Luka upućen je apel javnosti da se uključi u potragu.

"Molimo građane da, ukoliko primijete nestalo lice ili dođu do bilo kakvih saznanja o njemu, to odmah prijave najbližoj policijskoj stanici ili pozovu besplatan broj telefona '122'", navodi se u saopštenju PU Banjaluka.

Podsjećamo, porodica nestalog mladića ranije je putem društvenih mreža navela da je Cvijan u momentu nestanka na sebi imao crnu jaknu i crnu trenerku, te da postoje indicije da je primijećen na području mrkonjićkog sela Surjan.

Možda će vas zanimati

Tagovi

nestali potraga Banjaluka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ