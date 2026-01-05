Policija moli građane za pomoć: Ako vidite Cvijana Simića, odmah pozovite 122

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka pokrenuli su intenzivnu potragu za dvadesetosmogodišnjim Cvijanom Simićem, državljaninom Italije, čiji je nestanak zvanično prijavljen juče, 4. januara.

Izvor: KOSTA SIMIĆ/FACEBOOK/SCREENSHOOT

Prema informacijama iz policije, Simić je posljednji put viđen u petak, 2. januara, oko 12:30 časova. On se u to vrijeme udaljio iz hotela u Banjaluci u kojem je boravio, te mu se od tada gubi svaki trag.

"Nestala osoba je starosti 28 godina, visine oko 178 centimetara, težine oko 80 kilograma, smeđe kose, očiju plave boje, normalnog oblika nosa i ušiju", navode iz policije.

Iz Policijske uprave Banja Luka upućen je apel javnosti da se uključi u potragu.

"Molimo građane da, ukoliko primijete nestalo lice ili dođu do bilo kakvih saznanja o njemu, to odmah prijave najbližoj policijskoj stanici ili pozovu besplatan broj telefona '122'", navodi se u saopštenju PU Banjaluka.

Podsjećamo, porodica nestalog mladića ranije je putem društvenih mreža navela da je Cvijan u momentu nestanka na sebi imao crnu jaknu i crnu trenerku, te da postoje indicije da je primijećen na području mrkonjićkog sela Surjan.