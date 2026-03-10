Detalji akcije "Štednja": Ministar Kraljević prijavio nezakonitosti u vlastitom ministarstvu

FUP pretresa Federalno ministarstvo finansija zbog malverzacija sa starom deviznom štednjom nakon prijave Tonija Kraljevića.

Izvor: Youtube/Avaz TV/Screenshot

Današnja akcija Federalne uprave policije (FUP) u prostorijama Federalnog ministarstva finansija rezultat je interne kontrole i prijave koju je lično podnio dopremijer i resorni ministar Toni Kraljević, potvrđeno je iz ovog Ministarstva.

Detalji istrage: Pod lupom stara devizna štednja

Operativna akcija pod kodnim nazivom „Štednja“ provodi se pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Sarajevo, a fokusirana je na nezakonitosti prilikom isplate stare devizne štednje.

Iz Ministarstva finansija pojašnjavaju da su nepravilnosti uočene tokom internih analiza, nakon čega su o svemu službeno obaviještene istražne institucije.

"Ministarstvo pozdravlja brzu reakciju policijskih i pravosudnih organa i očekuje da se profesionalno i transparentno rasvijetle sve okolnosti ovog slučaja," navodi se u saopćenju, uz poruku da institucija daje punu podršku radu pravosuđa.

Hapšenja i pretresi na pet lokacija

Policijski istražitelji jutros su ušli u službene prostorije Ministarstva u Sarajevu, ali se akcija proširila i na druge regione. Pretresi su izvršeni na ukupno pet lokacija u tri kantona:

Kantonu Sarajevo

Zeničko-dobojskom kantonu

Srednjobosanskom kantonu

U okviru akcije slobode su lišene dvije osobe. One se sumnjiče za krivična djela „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“ te „Pomaganje“. Nakon kriminalističke obrade u prostorijama FUP-a, osumnjičeni će biti predati postupajućem tužiocu.