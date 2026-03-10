Prevara u Stanarima: Oštećeni uplatio više od 23.000 KM i 200 evra lažnom trgovcu zlatom

Stanovnik Stanara prevaren je za 23.650 KM i 200 evra, koje je uplatio osobi sa područja Trnova koja se lažno predstavljala kao trgovac zlatom na berzi.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Prevara je izvršena tokom septembra i oktobra prošle godine, a Policijska uprava Doboj podnijela je izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu Doboj.

Tokom policijske akcije u Petrovu juče je oduzet neregistrovani Audi, kojim je upravljala osoba M. S. sa ovog područja, a na vozilu su utvrđene lažne registarske oznake.

Okružno javno tužilaštvo Doboj je navelo da događaj ima obilježja krivičnog djela posebni slučajevi falsifikovanja isprave, dok je M. S. izdat prekršajni nalog.