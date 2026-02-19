Policija upozorava građane: Lažna radnica Instituta za javno zdravstvo nudila lijekove po nižoj cijeni

Banjalučka policija saopštila je da preuzima potrebne mjere i radnje u vezi sa prijavama građana i Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske o potencijalnoj prevari putem telefonskih poziva kojim se nudi kupovina jeftinijih lijekova.

Izvor: Shutterstock

Policijska uprava Banjaluka apeluje na građane da budu oprezni prilikom komunikacije sa nepoznatim licima, te da o ukoliko raspolažu informacijama o mogućim prevarama, obavijeste najbližu policijsku stanicu ili pozovu besplatan broj telefona 122.

Banjalučkoj policiji je u utorak, 17. februara, prijavljeno da nepoznata žena sa različitih pretplatničkih brojeva poziva građane, lažno se predstavlja kao radnik Instituta, iznoseći podatke o zdravstvenom stanju osobe i nudeći lijekove koje inače koristi, ali po nižoj cijeni.

Kako je saopšteno iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, njima su se obratili zabrinuti građani sa informacijom da primaju telefonske pozive od osoba koje se lažno predstavljaju u ime Instituta i nude na prodaju određene medicinske preparate i lijekove, navodno „u okviru projekta sa švedskom vladom“, po visokim cijenama.

"Ovim putem obavještavamo sve građane da je u pitanju pokušaj obmane javnosti i zloupotrebe imena naše ustanove. Institut se ne bavi prodajom medicinskih preparata, lijekova, niti je registrovan za promet takvih proizvoda. Sve aktivnosti koje Institut provodi usmjerene su na unapređenje i očuvanje zdravlja stanovništva, promociju zdravih stilova života, prevenciju bolesti, kao i informisanje javnosti o značaju zaštite i unapređenja zdravlja, a koje su uvijek bile unaprijed najavljene putem sredstava javnog informisanja", stoji u saopštenju.

Iz Instituta su pozvali građane da budu oprezni i da, ukoliko prime pozive sličnog sadržaja, o tome odmah obavijeste nadležne organe.

"Takođe, apelujemo na građane da ne dijele lične podatke i ne vrše uplate po osnovu ovakvih poziva", poručeno je iz Instituta.

O svemu navedenom obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

(Mondo)