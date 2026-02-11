Potvrđena optužnica protiv dva muškarca: Prevarili ženu prilikom kupovine stana

Opštinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv Danijela DŽafića i Merima Cerića koji su prevarili ženu za 179.000 KM prilikom kupovine stana.

Džafić i Cerić terete se da su u periodu od septembra 2021. do jula 2022. godine prevarili ženu, nudeći joj stanove na prodaju, a kada je pokušala da useli u jedan od ponuđenih, saznala je da optuženi nisu ovlašteni za njegovu prodaju.

Nakon toga su odbili da potpišu potvrde o prijemu novca i prestali su da se javljaju, prenose federalni mediji.

Džafić i Terić optuženi su za krivično djelo prevara. Džafić je optuženi i za ugrožavanje bezbjednosti, a tereti se i za ozbiljne prijetnje ovoj ženi.

